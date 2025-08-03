He vist un os
Es dedueix que qui va pensar en l’encapçalament en espanyol d’aquesta comèdia negra, negríssima, pensava en Woody Allen, i amb bastant desencert, perquè el títol original, Un ours dans le Jura, és la base de tot el que succeeix en el fred hivern als paratges d’aquella zona francesa, ja que és un os el que provoca l’inici d’una trama demencial en un lloc tranquil i rural que es converteix en un compendi de despropòsits.
Franck Dubosc, actor i realitzador de comèdies, dirigeix i es reserva un dels papers protagònics d’aquesta història en la qual les morts violentes es van succeint, tot plegat dins d’un desordre que col·lapsa una petita població, perquè encara que es rebutgi la idea que hi hagi ossos a la zona, un sí que n’hi ha, sent la peça fonamental per desenvolupar una història de mentides, complicitats, morts, amenaces i diners trobats a l’atzar –dos milions d’euros, que no és poca cosa–. Fets que van formant situacions absurdes que funcionen bé dins d’una trama que retrata personatges amb els seus propis problemes quotidians, senzills, i algun d’ells sense gaires llums, posats en un veritable embolic quan decideixen quedar-se amb aquest regal inesperat sabent que no són diners nets i que tenen amos de molt mal averany que no estan disposats a perdre’ls. I si a més hi incloem diversos quilos de cocaïna decomissada a un grup de migrants que exerceixen de mules, la situació esdevé estrambòtica.
Misterioso asesinato en la montaña s’ha comparat per certs detalls amb Fargo, l’extraordinària i corrosiva pel·lícula dels germans Coen, encara que es trobin a una notable distància. Per aquesta regla de tres, podríem esmentar també Un plan sencillo de Sam Raimi, en què tres pobres ànimes troben diversos milions de dòlars en una avioneta accidentada a la neu i decideixen quedar-se amb els diners.
El cert és que aquesta producció francesa entreté, amb un repartiment que assumeix els seus rols de persones amb honrats sentiments però amb voluntat de perdre’ls, destacant el paper del gendarme interpretat per l’actor belga Benoît Poelvoorde –recordat especialment per Ocurrió cerca de su casa, del 1992–, assumint la caracterització d’un assassí en sèrie que van filmant mentre comet els seus crims.
Una família que ven avets de Nadal amb conflictes econòmics, un accident fortuït, un os i aquests diners trobats i amagats que, sota una excusa o una altra, tots volen agafar, iniciaran un gran desordre. Sort que aquí hi ha el llarg braç de la llei –mai millor dit– per, a la seua manera, posar les coses a lloc.