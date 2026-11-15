Crònica d’un nen sol
La memòria del cineasta i cantant argentí Leonardo Favio (1938-2012) és la d’un cine que transcendeix perquè les seues pel·lícules eren i són considerades de culte. Títols com El dependiente, Crónica de un niño solo, Nazareno Cruz y el lobo, Juan Moreira o El romance del Aniceto y la Francisca l’han convertit en un referent admirat tant per prestigiosos realitzadors com per directors novells que comencen a marcar el seu ideari sobre el cine que volen fer i com mostrar-lo.
El tren fluvial conté l’ombra d’aquella meravellosa Crónica de un niño solo (1965) de Favio, retrat d’un nen tancat en un orfenat que no perd l’ànsia de llibertat, l’esperança que no cessa. A El tren fluvial el seu desenvolupament té caràcter fabulós, de somieig, d’alternança entre realitat i imaginació en la persona de Milo, un nen de 9 anys que manté viu l’anhel d’escapar-se de la zona rural en la qual viu, on balla malambo, una dansa folklòrica argentina d’una complexa estètica del sabateig que s’associa al món gautxo i que el seu pare li inculca amb energia. Milo viu entre una família adormida i decideix viatjar amb tren fins a Buenos Aires, endinsant-se en un món diferent i en aquest trajecte d’iniciació transita entre la decepció i la suggestió en tot el que es desplega davant de la seua mirada, ja que aquesta mirada infantil és la que ens transmet allò que és veritable i la fantasia a través d’imatges subtils i boniques, amb cadència en la seua desordenada poesia visual.
Lorenzo Ferro, actor magnífic des de El ángel –aquell títol firmat el 2018 per Luis Ortega sobre l’assassí múltiple Carlos Robledo Puch, amb deu homicidis i múltiples robatoris en el seu historial amb tan sols 19 anys d’edat–, firma ara, juntament amb el tràgicament traspassat el juny passat en un accident aeri Lucas Vignale, una pel·lícula aparentment senzilla però farcida de detalls, carregada de sensibilitat, significativament creativa, amb algun moment surrealista que ve donat per uns vincles que es teixeixen entre la imaginació i el present, en la capacitat de Milo Barría de comunicar en silenci la saviesa que tenen els nens.
El tren fluvial
Com les paraules que recita a la pel·lícula el maquinista del tren del poemari de Francisco Madariaga (1927-2000) Todavía la luz, concretament del fragment del poema titulat Viaje estival con Lucio: “–Aquí ya empiezan a haber caballos– me decía. Y el viento del nordeste comenzaba a ser verde entre los colores del agua de la infancia. Estábamos ya muy lejos de los bronces, los mármoles y los floreros pintados al gusto de la familia en los cementerios municipales. Todo aquello quedaba atrás, y el sueño del viejo tren casi fluvial nos envolvía”.