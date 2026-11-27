Una història descarnada
La cineasta francesa Marion Le Corroller s’ha estrenat en el llargmetratge amb Sanguine, una tremenda història enquadrada en el que es denomina body horror, o aquestes pel·lícules entorn de les transformacions físiques, a les mutacions i als canvis que té el cos d’una manera aterridora, i amb ella ha aconseguit el Premi a la Millor Pel·lícula al festival de Sitges.
Le Corroller col·loca a l’eix central d’aquesta complexa història una jove i vocacional metge resident en pràctiques en el servei d’urgències sota la intransigent mirada d’una doctora brillant però fèrria. Aquí és on la història se centra en l’esgotament, en un estat de treballar al límit de les capacitats de la jove Margot, d’un sistema absorbent que trasbalsa, però la pel·lícula va molt més enllà quan Margot comença a sentir les estranyes i atroces patologies dels seus pacients, alteracions físiques desagradables que la porten a intuir que alguna cosa desconeguda està canviant aquells que pateixen tals anomalies.
Ja des del principi, una escena aparentment normal en un burger, on l’empleat del mes s’arma de paciència davant d’un client exasperant, es converteix en un acte ferotge que sorprèn per la seua violència. D’aquesta manera, la directora francesa ja deixa molt clar que l’espectador assistirà a escenes extremament sagnants, sense filtres. Transforma el que sembla una reivindicació en contra de l’explotació laboral, al maneig abusiu de les peces davant la feina, en una cosa més descarnada, en un estudi macabre absolutament desencadenat, on la repulsió és exposada amb detall, com ja vam veure a La substància (2024) de Coralie Fargeat, malgrat que Sanguine vagi per camins de denúncia dirigits a la nostra societat que en el pla laboral se’ns està escapant de les mans, fins i tot forçant ramificacions sobre altres disquisicions que queden un pèl desdibuixades al mostrar-les d’una manera dispersa i amb poca profunditat. Tanmateix, en el tram final, Sanguine eleva el caos a límits extrems i intensos, a una recreació d’un ésser transformat que bascula entre la genialitat i la demència.
Sens dubte, la pel·lícula tècnicament és dinàmica i potent. Alguns plans són veritablement esgarrifosos i la fotografia de Guillaume Schiffman compon una atmosfera inquietant que sap combinar els moments quotidians que tan sols pateix la protagonista en les metamorfosis que va notant i que resulten tan canviants com el seu propi caràcter.
El llargmetratge Sanguine serà una delícia per als aficionats i entesos en el gènere, i perquè no dir-ho, causarà una sensació de desassossec permanent en els qui no estiguin avesats a títols tan viscerals com ho és aquest que, per cert, en la discursiva global, no augura res de bo.