BRIGHTON 64

★★★★✩

Potser per haver vist tantes vegades en directe els germans Gil al capdavant de la seua llegendària banda, Brighton 64, en qualsevol de les diverses etapes, en algunes de les seues altres múltiples experiències musicals grupals –Brigatones, Matamala, Chest, Top-Models– o en projectes en solitari de cada un d’ells, veure’ls de nou cada vegada és com un magnífic déjà-vu, malgrat que sempre es mostren efectius i els seus concerts mai deceben, almenys a mi. En aquesta la seua enèsima visita a Lleida, a la qual declaren el seu amor i consideren, després de Barcelona, la seua segona ciutat predilecta, han tornat per oferir-nos cançons de les últimes entregues discogràfiques i, com sempre els demanen als seguidors, uns quants dels clàssics preferits de tota la seua carrera. La banda va estar composta, en format de quintet, per Ricky i De Albert, a les veus i guitarres, el mític Jordi Fontich als teclats i cors, David Abadía al baix i cors i Eric Herrera als tambors, ben compenetrats i sonant tots a considerable altura instrumental i vocal. Així, en una sala La Boîte, amb una entrada correcta de públic però sense assolir el ple que hauríem desitjat –sobre un centenar curtet, a tot estirar– i un so bastant acceptable, gràcies als esforços titànics del tècnic titular, el desenvolupament de l’actuació va anar de menys a més, com sol ocórrer amb el quartet barceloní, que es va encoratjant a mesura que la gent va responent a la seua música i entrant en calor. La cosa es va basar en unes quantes interpretacions de temes recents extrets de Modernista (2015), El tren de la bruja (2017), Como debe ser (2019) i Más de lo mismo (2022), curulles d’aquestes gemmes llegendàries del seu repertori, com Barcelona Blues, En mi ciudad, Bola y cadena, Haz el amor, El mejor cocktail o La Casa de la Bomba, el seu indiscutible himne generacional que va tancar el bolo corejat i ballat per tots els presents. Com sempre, amb els Brighton 64, una autèntica festa i ganes de tornar a retrobar-los com més aviat millor.