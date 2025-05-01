Exponencial
Els concerts que cada any organitza el Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida, amb motiu de la seua festa major, solen saldar-se amb un molt bon nombre d’assistents que esgoten aquests moments especials de lleure musical abans d’enfrontar-se als pròxims exàmens del final del curs universitari, o de la selectivitat, en el cas dels alumnes d’ensenyament mitjà que també s’hi apunten de forma massiva. Aquest 2025 ha comptat amb un molt bon cartell d’artistes emergents i DJ, i si l’any passat es va programar amb gran èxit els Figa Flawas, grup de moda, absolutament, enguany no ha estat menys presentant com a capçalera de l’elenc Julieta, compositora i cantant de pop electrònic sorgida fa un parell o tres d’anys amb una força i presència extraordinàries. Deixo per a la meua pròxima ressenya el nostre estimat Lluís Sánchez, gran triomfador de l’última edició del reality show musical Eufòria, que va actuar de teloner principal de la rossa cantant barcelonina, de nom real Julieta Gracián Sales. El festival, repeteixo, va ser un autèntic èxit, amb diversos milers d’espectadors gaudint de valent amb els diferents espectacles programats, i gràcies també a la magnífica organització del Consell, amb Miquel Anguera al capdavant, i un control impecable i organitzadíssim dels accessos i desenvolupament, que no van registrar cap incidència. Bé, pel que respecta en concret a l’actuació de la principal estrella del cartell, he de confessar que vaig descobrir-la per primera vegada gràcies a un documental 30 minuts de la cadena pública catalana, en què apareixia juntament amb Bad Gyal, i la germana d’aquesta, Mushkaa, en un interessant exercici per explicar i il·lustrar les últimes i exitosíssimes aparicions d’aquestes puixants artistes de la música electrònica urbana que, al marge del seu inqüestionable impacte musical i mediàtic, s’estan constituint en autèntics models en l’estètica, ja profusament imitades per moltes adolescents del nostre país. Va mostrar una força escènica inusitada, amb música electrònica pregravada i l’acompanyament brillant d’un grup de ballarines que van flanquejar amb les seues evolucions la jove diva durant gairebé tot el xou. He quedat gratament impressionat veient en primera persona la manera de fer de Julieta en viu i com sonen les seues composicions, a més de la resposta entregada de la plèiade de fans presents que, com vaig poder comprovar, augmenta exponencialment dia a dia, no desistint ni un instant de corejar i ballar TOTES les seues cançons de forma entregadíssima. L’actuació no va rebaixar el seu octanatge musical ni un instant mentre sonaven i es ballaven de forma frenètica, un rere l’altre, una col·lecció de hits de la seua pròpia collita compositiva, que acumulen centenars de milers d’escoltes a les principals plataformes de música en línia. Ja són tres àlbums, diversos EP i singles, la llustrosa i febril obra original que Julieta, pencaire ímproba on n’hi hagi, els que ha encunyat des del 2022, per a gaudi continu i admiració d’una legió creixent de fans, a la qual m’acabo d’unir...