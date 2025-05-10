Admirable lirisme
És curiós comprovar com el públic aficionat local al jazz no respon igual a les propostes del gènere durant la celebració del festival JazzTardor que si aquestes es donen en dates disseminades durant la resta de l’any, que veuen com els assistents baixen ostensiblement. Si el concert en qüestió, a més, coincideix amb un pont, sumat a una data futbolística del Barça disputant un partit de Champions League, la patacada assistencial pot ser de campionat, mai millor dit. Doncs bé, malgrat haver-se donat juntes aquestes tres circumstàncies, en la celebració de la tornada per actuar a la nostra ciutat del Jeb Patton Quartet, en el marc del cicle Jazz Acústic, la veritat és que la sala 2 de l’Auditori Enric Granados va reflectir una més que bona resposta d’espectadors que, de segur, recordaven amb molt de grat el pas d’aquest formidable pianista per la mateixa sala, cinc o sis anys enrere. El cas és que l’oportunitat de poder escoltar les evolucions del combo, completat per Ignasi González al contrabaix, Santi de la Rubia al saxo tenor i Roger Gutiérrez amb la bateria, interpretant uns quants talls de l’últim àlbum enregistrat per tots, titulat Whisper Not i editat aquest mateix any, va constituir una espècie d’estrena mundial i, per tant, un autèntic privilegi i deferència envers els bons aficionats ilerdencs que saben apreciar de sobres el jazz de tan alta escola. Aquest brillant pianista nord-americà originari de Kensington (Filadèlfia) s’ha forjat un nom i trajectòria com a prestigiós instrumentista i compositor de primer ordre en el panorama actual del jazz, deixeble avantatjat del gran Roland Hanna i amb un estil que beu directament de les arrels del bop, amb referents ineludibles com Tomy Flanagan i Horace Silver.
La resta de la formació, tots músics nacionals i ben coneguts aquí per les seues incomptables presències entre nosaltres, van actuar, com és habitual en tots ells, a grandíssim nivell i formidable resolució tècnica, representant el contrapunt perfecte al treball al teclat d’aquest fi estilista ianqui d’enorme inspiració. Entre els números oferts, peces molt ben seleccionades dels repertoris de Dexter Gordon, Miles Davis, Benny Golson, Jimmy Heath o Duke Ellington, que ens van sonar a glòria per la seua perfecta execució, bon tempo de ritme i admirable lirisme. Sensacional...