Tinc debilitat per Joan Isaac, mai ho negaré... El considero un dels millors cantautors catalans de tots els temps, amb una sensibilitat i capacitat poètica de grandíssimes dimensions, i sempre que s’ha atansat a Ponent per actuar, he provat d’anar-hi a l’encontre, per veure’l, escoltar-lo i conèixer la magnitud de la seua aportació musical més recent, sigui quina sigui aquesta. També vaig ser, en el seu dia, l’afortunat editor que va publicar la seua biografia, acompanyat de l’escriptor i poeta gadità Luis García Gil i del segell local Milenio, que van acceptar el repte de tirar endavant la descripció detallada de la seua prolífica carrera.

Poca broma, Joan Isaac ha aconseguit teixir, des del seu debut discogràfic en format de llarga durada del 1975 amb És tard –hi va haver abans, no obstant, un parell de singles seminals d’excel·lent nivell–, una molt meritòria carrera amb fins a vint-i-cinc àlbums editats que mereixen una escolta atenta i detallada, ja que els matisos i textures de les cançons són molts i d’excelsa qualitat.

Recentment, per celebrar el seu setantè aniversari vital i els seus cinquanta anys de carrera artística, la discogràfica Discmedi s’ha llançat a la piscina sense salvavides editant un me-ra-ve-llós Integral Joan Isaac. 50 anys que recopila tots els seus llançaments als diferents segells que l’han acollit tots aquests anys de professió, al més pur estil francès, ja que els nostres veïns gals han estat, sempre, mestres en aquesta classe de propostes tan meritòries comercialment com merescuts per al cantant escollit; no tant al nostre país, garrepa en iniciatives d’aquesta índole.

En molt petit comitè, mala data, potser accentuada pel temporal de calor que ens està fuetejant, la realitat és que els espectadors escassos que vam acudir al Cafè vam trobar, tanmateix, un Joan Isaac molt motivat i professional, a les verdes i a les madures, i amb ganes de donar-ho tot, com sempre ha estat habitual en ell. Acompanyat d’una de les seues grans parelles d’aventures musicals de sempre, Antoni-Olaf Sabater, en aquest cas, al piano i harmonies vocals, Isaac va oferir un molt bonic recital triant del seu copiós repertori unes quantes de les composicions que li han donat més prestigi que fama popular, ja que no ha estat mai –jo diria que molt immerescudament– un artista de grans multituds, mantenint-se en una espècie d’underground del negoci. Però no per falta de mèrits, que en té i molts, sinó per haver hagut de navegar gairebé sempre a contracorrent de vaivens i situacions sobrevingudes, en un estat de les coses en el qual només resisteixen els més grans de vocació i treball infrangible.

En la seua última visita a Lleida va oferir, més o menys, el mateix repertori del recital onomàstic al Palau de la Música de finals del 2023, en el marc del Barnasants, aquesta vegada, per descomptat, en format de duo, i sense ningú del brillant elenc que el va acompanyar en tan assenyalada festa.

A saber, cançons de gran bellesa, com Viure; És tard; Manfred; Però prefereixo els teus ulls; Barcelona, ciutat gris; Gràcies vida, gràcies; El tren dels mil vagons; Per un petó, una carícia; Tinc una casa al mar o, per descomptat, aquella A Margalida, inspirada en Puig Antich. A Lleida vam ser pocs els espectadors, sí, però vam disfrutar molt de l’emotivitat interpretativa, tant com d’aquesta delicadesa formal seua tan característica i referencial. Enorme!