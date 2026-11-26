Gran ‘African Suite’
Una de les propostes més singulars d’aquesta edició del Jazztardor va ser, sens dubte, la trobada sobre l’escenari de la sala 2 de l’Auditori Enric Granados de l’Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior (OCCI) i l’Algans Jazz Trio. Una iniciativa que es va apartar dels formats habituals del festival per explorar un territori d’especial atractiu: el diàleg entre l’escriptura orquestral de tradició clàssica i la llibertat expressiva del jazz. Sota la direcció de la violinista Marta Rosselló, la formació va interpretar African Suite, del pianista i compositor sud-africà Abdullah Ibrahim –nom adquirit després d’abraçar la religió musulmana als setanta–, i amb els arranjaments de Daniel Schnyder per a trio de jazz i orquestra de corda. Xavier Algans al piano, Pepo Domènech al contrabaix i Ricard Grau a la bateria van aportar, amb habilitat i molt bon encert, el pols, la flexibilitat i la capacitat improvisadora pròpies del llenguatge jazzístic, mentre les cordes de la jove OCCI ampliaven l’horitzó sonor amb frescor, espontaneïtat i una suggeridora varietat de matisos. El principal atractiu de la proposta va raure en la convivència de dos universos musicals que, malgrat les seues diferents tradicions, comparteixen una mateixa vocació pel color, l’emoció i la construcció melòdica. Lluny d’una simple juxtaposició d’estils, el resultat va ser una autèntica conversa musical, en la qual el rigor de l’escriptura cambrística i l’espontaneïtat del jazz van trobar espais de complicitat i enriquiment mutu. Una conjunció que va exigir dels intèrprets sensibilitat, escolta i una notable capacitat d’adaptació. L’elecció d’Abdullah Ibrahim va adquirir, a més, una especial dimensió emotiva després de la seua mort, l’estiu passat, als 91 anys. Figura essencial del jazz sud-africà i internacional, Ibrahim –també conegut com Dollar Brand en els seus anys nord-americans i europeus– va desenvolupar un llenguatge inconfusible, en el qual conflueixen les arrels africanes, l’espiritualitat i els ecos del gòspel juntament amb la tradició hard bop, malgrat que sense oblidar la seua dimensió com a expressió identitària i memòria d’un país marcat llargament per l’apartheid. En definitiva, una aposta de risc, sensibilitat i intel·ligència artística que confirma que el jazz continua sent un territori obert a l’exploració, i, sobretot, una experiència que mereix continuïtat, doncs l’excel·lent treball de músics, com els de les dos formacions oficiants, va demostrar que aquesta col·laboració, lluny de quedar com una anècdota excepcional, hauria de servir de punt de partida per a noves trobades entre formacions i llenguatges estilístics diversos. Una possibilitat d’enriquiment musical que el nostre millor festival faria bé de continuar explorant per obrir perspectives especialment estimulants en futures edicions.