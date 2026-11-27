Beneïda bogeria
El Cotton va presentar un aspecte magnífic, amb gairebé set-centes entrades venudes a un públic indissimuladament festiu, ja que quan Sidonie visita la ciutat se sap que hom difícilment assistirà a un concert convencional, al contrari. Més de trenta anys de trajectòria avalen una banda que ha sabut construir una carrera sòlida, farcida de grans cançons, personalitat pròpia i una envejable capacitat per reinventar-se sense perdre la seua essència. Pocs poden presumir de semblant recorregut i, encara menys, de conservar intactes les ganes de jugar, gaudir i fer el brètol davant del públic. Marc Ros, Jess Senra i Axel Pi formen un trio indestructible d’amics que té perfectament après el secret dels seus directes: aquí no es ve només a escoltar cançons, sinó a participar en una celebració col·lectiva en la qual la música, l’humor i la complicitat van de la mà. Són amens, divertidíssims, descarats i tremendament comunicatius i no necessiten recórrer a grans artificis per ficar-se el públic a la butxaca; en tenen prou amb la seua naturalitat, les seues ocurrències i una beneïda falta de solemnitat que tant s’agraeix en aquests temps d’impostures. S’ho passen en gran i aconsegueixen que aquesta felicitat encomani fins al més tímid de la sala. L’actual gira servia per presentar Catalan Graffiti, el seu darrer treball, cantat íntegrament en català, una aposta que demostra que continuen inquiets i disposats a explorar nous territoris sense renunciar al seu inconfusible univers sonor. Durant hora i mitja llarga van anar desgranant bona part d’aquest nou repertori, alternant-lo amb un generós repàs de la seua trajectòria. Perquè, naturalment, una festa de Sidonie no podia quedar-se sense els corresponents moments de comunió generacional, i allà van arribar autèntiques bombes emocionals com Carreteras infinitas, El Incendio, Fascinado o El peor grupo del mundo –cantat entre el públic–, temes que ja fa temps que van deixar de pertànyer exclusivament als seus autors per convertir-se en patrimoni de tots aquells que les han cantat, ballat i gaudit durant anys. El públic va respondre, per descomptat, com manen els cànons, entregant-se sense reserves i demostrant que algunes tornades no envelleixen, sinó que continuen acumulant quilòmetres i seguidors. En l’apartat instrumental, la banda va estar escortada acompanyada pels seus dos excel·lents acompanyants actuals, Jordi Bastida a la guitarra i Edu Martínez als teclats, dos músics de primera perfectament integrats a l’ADN del trio, i que aporten consistència, matisos i una formidable dimensió sonora a aquest alegre manicomi musical. Però encara hi va haver espai per a una última sorpresa amb sabor local: Josep Maria Baldomà, el popular Baldo, teclista lleidatà que va acompanyar Sidonie durant un bon porró d’anys i que va participar en alguns dels seus discos, va compartir un tema amb els seus antics camarades. Un retrobament d’aquests que tenen molt de complicitat, memòria i afecte, i que va ser rebut amb satisfacció pels qui coneixen bé aquella etapa de la història del grup. En definitiva, un espectacle total, música en rigorós directe sense trucs ni artificis i tampoc posats d’estrella ni discursos transcendentals sobre el sentit de la vida. Rock, pop, humor, proximitat i molt d’ofici. El Cotton va sortir encantat, amb el coll probablement perjudicat i el somriure a la cara. Ros, Senra i Pi segueixen preferint muntar un bon sarau, i vist això a Lleida, que ningú no qüestioni la seua beneïda bogeria.