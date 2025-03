Reacció als excessos de Trump

Creat: Actualitzat:

Impactats per les notícies de les decisions que es van prenent a la Casa Blanca, i que afecten tothom, i amb els xous gairebé diaris al despatx oval, s’escapen altres informacions de gran importància. Ens centrem en l’anunci de la imposició immediata d’aranzels a les exportacions, en l’enfrontament verbal amb Zelenski davant les càmeres, o amb el president francès Macron que va corregir en directe Donald Trump al mateix despatx oval, com un eficaç verificador de dades que desmentia les notícies falses que donava el president nord-americà. Bravo, Macron. O la increïble carta de Jeff Bezos, amo d’Amazon i del prestigiós diari The Washington Post, advertint de la sortida del director del mitjà i de l’estrangulació de la pluralitat tradicional del diari. Opinions que s’han d’alinear amb la involució que s’està vivint, o redactors al carrer. Lamentable retallada de la llibertat d’expressió.

Però n’hi ha prou amb veure unes hores de la cadena mundial de notícies CNN en la seua versió en espanyol per als Estats Units (l’empremta del satèl·lit cobreix tot Amèrica) per conèixer al detall altres informacions menys difoses: per exemple, les patrulles ciutadanes de voluntaris que protegeixen els emigrants (il·legals o no) perseguits per la policia. Segons el Tsar de la Frontera, Tom Homan, que dirigeix l’operatiu, ja s’ha detingut més de vint mil immigrants; però segurament serien moltíssims més sense aquestes patrulles de voluntaris. Armats amb megàfons, els seus integrants segueixen els cotxes de policia i avisen el veïnat que el perill sotja. Reparteixen a conductors i vianants, als barris amb més població hispana, una targeta roja amb els drets ciutadans davant la intrusió policial, començant pel de no tenir obligació d’obrir la porta de casa seua als agents llevat que hi vagin amb mandat judicial. Són voluntaris que passen diverses hores en aquestes patrulles, abans o després d’acudir a la seua feina: hi ha entre aquests mestres, empleats i fins i tot algun funcionari, especialment al sud de Califòrnia; però creixent en altres estats.

Un altre reportatge a la CNN detalla la sortida dels empleats federals acomiadats formant cues amb caixes contenint les seues pertinences, que havien de ser recollides en un màxim de 15 minuts. Més informacions sobre el tancament d’agències de suport a la ciutadania, com la que s’ocupava de reclamar els interessos i comissions abusives cobrades pels bancs. Una veritable degradació de les barreres de protecció de la població davant de l’acció de grans corporacions. I així successivament.

Mentrestant, a la CNN en anglès es va viure una tensa entrevista al secretari d’Estat, Marco Rubio, que criticava durament Zelenski però sense admetre que van fer fora literalment de la Casa Blanca els ucraïnesos després de l’incident amb Trump. Qualsevol podria vaticinar que, més aviat que tard, algun dels multimilionaris tecnològics que han pres el poder al mateix temps Donald Trump, presentarà una astronòmica oferta de compra per aquest canal de televisió, i per qualsevol altre mitjà afí, per apaivagar-lo. La tímida però apreciable reacció popular als Estats Units als excessos de Trump és retransmesa per la CNN i alguns pocs mitjans més. Veurem per quant temps.

El que hi ha en joc també és l’OTAN. Paraules majors. El posicionament davant de l’incident Trump-Zelenski mostra una distància d’Europa amb els Estats Units que augura temps molt difícils. Estem en una nova era.