Trump i Netanyahu, com als westerns
PERIODISTA
Com un parell de coiots d’aquells dels westerns que ignoraven qualsevol llei imposant el llenguatge de les seues pistoles, Donald Trump i Benjamin Netanyahu, presidents dels Estats Units i Israel, cavalquen en els seus avions de guerra disparant míssils sense control ni pietat. Però no en tenen prou. A més, demanen aplaudiments entusiastes, crits de joia i suport logístic. I enfurismen contra el que discrepa.
Pedro Sánchez ha estat el primer, trencant el silenci censor inicial dels socis europeus. Una setmana després de l’arrancada d’aquesta guerra sense treva contra l’Iran, deslliurada des de l’aire i el mar per evitar baixes americanes, ja s’han mogut Giorgia Meloni, Macron i Stammer atansant-se discretament al discurs del president espanyol, a banda d’aliats de menys pes però de gran valor, com Bèlgica i d’altres. No han pronunciat l’expressió “No a la guerra”, ni han negat les seues bases al suport dels avions cisterna que alimenten en vol els bombarders, però la seua distància cap a la Casa Blanca és perceptible. I la pressió de les seues opinions públiques i dels seus parlaments també. A Espanya sorprèn llegir el càlid suport dels mitjans i l’oposició italiana, sobretot la italiana, a la figura del primer ministre espanyol. Aquí es tapa.
L’oposició espanyola d’ultradreta ha pres la via d’elogiar sense mesura Donald Trump; la dreta del PP va distanciant-se; l’esquerra minvant, això és, Podem, continua entossudida a anomenar Sánchez “senyor de la guerra”. A tots ells els ha desconcertat la decisió governamental de compaginar el “no a la guerra” amb l’enviament de la fragata més moderna de l’Armada per defensar Xipre, país membre de la Unió Europea, encara que no de l’OTAN per l’oposició de Turquia.
En realitat, el desplegament militar entorn de Xipre ha estat l’estrena de la defensa europea comuna. Inclús Mark Rutte, secretari general de l’OTAN i adulador en cap de Trump, ho ha reconegut destacant en una entrevista que Espanya compleix els seus compromisos. Ha estat un bon moviment tàctic del Govern, encara que pren molt risc amb la negativa a secundar Trump, per provar que Espanya compleix el que està en els acords i pactes internacionals. Inclòs el paràgraf del Tractat amb els Estats Units per a utilització de bases a la Península. Sí per a defensa i guerres legítimes; no per a conflictes unilaterals que se saltin el dret internacional i Nacions Unides.
La qüestió determinant serà el temps. Si l’enfrontament acaba en dos setmanes, potser es manté la foto de suports a la Casa Blanca. Si s’allarga i els combustibles, el gas i la inflació es disparen, la caldera de pressió de les opinions públiques afectarà els governs i hauran de pronunciar-se amb més rotunditat, inclosos els nord-americans, que creixentment no veuen clara aquesta guerra desencadenada per qui va ser elegit amb la promesa d’acabar conflictes.
Una altra qüestió és si un moviment d’escacs tan atrevit de Sánchez pot comportar riscos seriosos al comerç espanyol i a les seues exportacions. “És una posició potser positiva per al president, però no per a Espanya”, es concedeix des d’alguns sectors escandalitzats el primer dia.
De moment, les malediccions i les faltes de respecte a Espanya per Trump són diàries. El temps aclarirà el panorama. Avui no es pot dir més. Com afirma la ministra de Defensa, Margarita Robles, “ningú sap com evolucionarà, això”. Ni Trump ho sap.