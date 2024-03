A votar i a decidir

Creat: Actualitzat:

Han convocat eleccions, en plural, perquè ho han fet des d’un tripartit d’interessos personals. Sí, una altra vegada. Sense exhaurir el temps de legislatura. Sense complir els compromisos electorals. Amb despesa que se suma al dèficit. Des de la gestió caòtica que mobilitza permanentment tots els sectors de la societat. Sí, sense solucionar els molts problemes dels ciutadans, assegurant la vida regalada d’una minoritària elit, acomodada i ben pagada. Els Collboni, les Colau i els Junqueras ens ho han demostrat amb impune desvergonyiment. Ho han fet amb una excusa increïble, cínica i perversa. Sí, des de la presidència de la Generalitat s’ha perpetrat una altra vegada l’anomalia antidemocràtica de convertir la institució en col·laboracionista dels poders colpistes de l’Estat, disfressats avui del govern més progressista de la història. Quan els convé, no dissimulen els pactes amb què utilitzen la policia i les ambaixades patriòtiques, el 155, la colonització lingüística, la captació exonerant impostos d’economia i empresaris.. i sempre en contra d’un poble pacífic que només reclama democràcia i llibertat. Sí, ho ha fet l’obscè trio, i ho ha concretat el Sr. Aragonès com a ridícul subdelegat del govern de l’Estat. I sí, ho han fet i ho fan per mantenir impunitat, complicitat i poder. Ho han tornat a fer. I ho continuaran fent si no ho evitem. Ens menyspreen com carallots i babaus al considerar-se imbatibles en el seu regne de la incompetència. Disfressats de defensors del poble, la república i el mal menor, simulen enfrontaments per perpetrar un tripartit pactat des de fa mesos. Bombardegen amb publicitat enganyosa i fins i tot il·legal els confiats ciutadans que mentre pateixen els estralls del mal govern reben el miratge publicitari del país de les meravelles. Facin, estimats lectors, el senzill exercici d’asseure’s davant la Corporació Catalana i comptin les vegades que escoltaran la publicitat institucional, firmada pel “Gobierno de España”, Govern de la Generalitat i, des de Nadal, per l’Ajuntament de Barcelona. Comparin amb els dels xarops, píndoles i supositoris miraculosos que ho curen tot. L’única diferència entre els uns i els altres és que entre tots els paguem la publicitat i la festa.