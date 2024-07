Sols i ben acompanyats

Creat: Actualitzat:

Alguns animals que conviuen amb els humans han après durant segles de convivència i col·laboració a fer-se més propers. De fet, a comunicar-se de la manera més simple. A fer-se estimar. Els cans han modificat els músculs de la cara per fer les seves expressions més humanes. Han necessitat milers d’anys d’evolució per poder comunicar-se amb aquells amb els quals intercanvien favors i servituds, en nom de la seva supervivència mútua. Observin, si no, la fotografia de la cara d’un llop i comparin. En aquest segle de soledat, milions de persones, per superar l’angoixa i la frustració que els tenalla, consumeixen fàrmacs que realment no necessitarien. Les mascotes s’han convertit per a molts en l’alternativa. El fàrmac miracle. Més del 40% de les llars compten amb més de 28 milions de mascotes. Aquestes dades oficials són lluny de la realitat. La presència d’aquesta població, que ja és família, comporta obligacions i servituds que cal conèixer, per fruir-la i fer-la fruir. La llei, els coneixements i l’educació deixen molt a desitjar. El control de les colònies felines i cans assilvestrats. La identificació dels animals que eviti el maltractament i l’abandó. Les escasses plantilles de veterinaris als ajuntaments, que, més enllà de la burocràcia, realitzin control i servei. La figura del pèrit veterinari que permeti valorar i distingir entre ciència i antropomorfisme. El control de les zoonosis transmissibles, cada dia més convertides en un perill a l’alça. El coneixement del comportament animal més enllà del que sembla i el que és. La necessitat que les administracions articulin serveis per a tota aquesta població, que ens acompanya i ens beneficia, d’acord amb un temps de modernitat i civilitat. I un llarg etcètera tan necessari com urgent. Només amb la ciència podem fer front a la demagògia existent sobre la producció i el benestar animal. I també, amb la ciència, podrem desterrar de la producció animal aquells que estan encara en el maltractament del passat. És una autopista en dos direccions. La ciència serveix per desmuntar les falses creences sobre el maltractament animal i també per provar-ne la mala praxi. El benestar animal cal sustentar-lo en la zootècnia, però d’això en parlarem la setmana que ve.