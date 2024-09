Viure la terra

Creat: Actualitzat:

En la història, hom constata que la terra i el seu fruit era pels senyors. Nombroses revoltes s’han succeït perquè la terra i el seu fruit, essent dels pagesos, servís al bé comú. La terra pel qui la treballa, cridàvem alguns. I el fruit pel comitè, responien els de sempre. Amb múltiples disfresses i des de temps immemorials, han existit els que s’aprofiten del treball de sol a sol i, la casa sense teulada, dels servidors de la terra. La modernitat només ha canviat les formes. Les lleis de protecció de les terres de conreu, com un bé natural imprescindible, més enllà del subministrament d’aliments, serveixen només fins que arriba un promotor i la seva legió de comissionistes. Només cal mirar al voltant i ens adonem que l’home és l’únic ser viu que construeix la casa destruint-ho tot, inclòs el futur. La resta d’animals tenen molta cura de deixar-ho tot igual o millor, de com ho varen trobar. Tot i l’evidència, hi ha qui nega el canvi climàtic per continuar amb el guany fàcil, a costa de la destrucció d’un món millor. Els “senyors” han evolucionat i ara reben sonors noms en un llarg etcètera, que necessita dels comissionistes i carallots necessaris. Aquests dies, molt lluny i tan a prop, a Santa Susanna, en la comarca del Maresme, hi ha un grup d’homes i dones de mirada neta, que volen salvar les seves terres de l’especulació urbanística. Un dia varen decidir que la terra de cultiu no seria pastura dels especuladors. Volien ser pagesos en lloc de pobres milionaris sense terra. Preferien mantenir el territori i el servei en la duresa del treball, en lloc de viure desnaturalitzats en el popurri de la ciutat. Varen cremar les naus i confiant en la llei, convertiren les seves terres en un espai de protecció de màxim nivell. Un alcalde disfressat de benefactor està disposat a convertir les terres protegides en un vial cap a la destrucció total. Pocs i sota pressió inqualificable lluiten contra gegants del poder. Espanta la indiferència d’aquells que des de les institucions un dia es varen comprometre a protegir una manera de viure que ens salva a tots. Sobta que des del govern dit progressista l’única resposta sigui enviar-hi els Mossos per consolidar la barrabassada. Una senzilla mirada ens mostrarà que això passa arreu.