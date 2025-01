Bogeria espanyola

Creat: Actualitzat:

Milers d’espanyols celebraren la copa del món de futbol a Madrid. Totes les autoritats espanyoles bavejaren el triomf. Els vives a Espanya eren l’aliment del fervor patri. La Roja havia fet el cim. Els joves de la Masia varen ser determinants en aquella fita històrica per a Espanya. Aquesta escena l’hem vist repetidament, una i altra vegada, en les medalles olímpiques, en les copes d’Europa i en la satisfacció de veure tants joves formats a can Barça, com a puntals de molts equips del món. Per si algú ha perdut la memòria, l’any passat, els espanyols celebraren diverses fites històriques. Els nois de la Masia en foren protagonistes indiscutibles. Quan tot Espanya oblidava el futbol femení, unes dones del Barça aparegueren, demostrant que són les millors. Una i altra vegada, a Madrid, centenars de milers celebren les victòries de la marca Espanya i ho celebren gràcies a l’aportació sense premi pel Barça. Aquest club i el Real Madrid aporten l’interès suficient per generar ingressos milionaris. Aquests salven clubs deficitaris i omplen, entre altres, les arques de federacions i diputacions. Sense aquests dos clubs, la Lliga espanyola seria tercermundista. El Barça i les seves seccions són un exemple esportiu per a tots els clubs del món. La llista de seccions d’èxit o pràctica esportiva no cap en aquest article. L’aportació econòmica i humana del Barça en els èxits de l’esport espanyol és indiscutible i decisiva. Com es pot entendre que el conjunt de clubs espanyols i els seus corruptes representants facin mans i mànigues per destruir la màquina de fer persones, diners, èxits i reconeixement que tant els beneficia? Pels representants de la Lliga professional i la Federació Espanyola tot això no val res? Estan tan acostumats a confondre valor i preu, que humiliar el millor els és tant necessari com útil. Així s’explica que l’únic club espanyol acusat de compra d’àrbitres és el Barça. Des que era nen, no recordo sentir-me avergonyit perquè un àrbitre ens regalés un partit. Recordo, això sí, sentir-me indignat per necessitar deu punts d’avantatge per poder jugar en igualtat de condicions amb els contrincants i especialment el Real Madrid. Si no hi ha benefici, com pot ser que hi hagi compra?