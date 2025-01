Dones d’avantguarda (2)

Creat: Actualitzat:

La setmana passada, posava tres exemples, entre els milers que mostrarien la discriminació artística de les dones. No hi ha museu d’art, que es preï de ser-ho, que no exposi una pintura d’aquella nord-americana a París, que va gaudir de la protecció d’Edgar Degas. Si no hagués estat així, hauria pogut sobreviure artísticament Mary Cassatt en un món d’homes que lluitaven amb altres homes per trencar els motlles de l’art de sempre? Per què, amb alguna rara excepció, són sempre els homes els que violen, maten, torturen o vexen les dones? Coneixen gaires casos que passi al revés? Són tan rars, que quan passa, els homes, en fem pel·lícules, llibres i sèries de TV. Per què són sempre els homes, o quasi, els protagonistes dels atemptats salvatges arreu del món? O dels magnicides? Els violadors grupals, els assassins de rodamons, els assaltants a persones lliures de condició.. difícilment els escriurem en femení. Desgraciadament, sembla que tot això s’iguala amb l’assetjament a l’escola. Per què hi ha tan pocs homes en les manifestacions de les dones (mares, filles, germanes, esposes, amigues...) quan reivindiquen igualtat de tracte a tots els nivells? Les preguntes s’encadenarien fins a l’infinit i les respostes, per moltes lleis i mitjans emprats, no hi seran, si el canvi no és més profund. Potser ens haurem d’encomanar a La Verge del silenci de l’artista Lavinia Fontana. Una verge diferent d’aquella d’en Rafael (Musée Condé de Chantilly) que la va inspirar, però realitzada per una dona que va aconseguir commoure un rei tan eixut com Felip II. Jo si de cas, i donada la situació i disrupció actuals, m’encomanaré a la Mare de Déu negra amb bessons de Vanessa Beecroft, perquè m’obre la porta a un món que haurem de viure d’una manera diferent. Els meus lectors hauran fruït d’una generació d’artistes com García Lorca, Dalí, Alberti, Cernuda, Buñuel, Dámaso, Hernández, Aleixandre, Juan Ramón Jiménez.. Amb la mà al cor reflexionin sobre quantes dones de la mateixa generació en coneixen l’obra; Concha Méndez, Maruja Gómez, Carmen Conde, Consuelo Berges, Ernestina de Champourcin, M. Teresa León Goyri, Margarita Manso, María Zambrano, Rosa Chacel, Delhy Tejero, Josefina de la Torre, Zenobia Camprubí.. fins a l’infinit.