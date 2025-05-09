Les aparences no enganyen
El ministre Óscar Puente assegurava que el sistema ferroviari espanyol era el millor del món. Ho va fer en el context de l’anomenat traspàs de la Xarxa de Rodalies de Catalunya. Els ciutadans, astorats per aquestes declaracions, no es podien creure que algú amb cervell pogués dir una bajanada tan monumental després de patir durant anys el menyspreu als seus drets. Passaren d’astorats a bocabadats en constatar que el President Illa acceptava un traspàs, que no ho era, condicionat a mantenir, entre moltes altres condicions, a tota la colla d’inútils que havien fet possible un continuat maltractament a la ciutadania. En temps d’eleccions, el robatori de cable de coure de les línies ferroviàries catalanes va ser atribuït al sabotatge. Varen ser molts i des de diverses instàncies de poder els que desvergonyidament assenyalaren els independentistes catalans. Se’ns acusava d’una maquinació per privar ADIF de la meritòria tasca de netejar la imatge del passat, fixant els camins de ferro del futur i enlluernant a mig món. Com el lema de la Reial Acadèmia de la Llengua espanyola “Limpia, Fija y da Esplendor”, els responsables de la Generalitat de babaus i del Ministeri del desordre asseguraven que havien posat les bases per convertir la Xarxa de Rodalies catalana en un exemple d’eficàcia. Durant mesos el ridícul dels responsables d’ADIF i Rodalies ha estat constant. Aquest Ministre ha tingut la barra d’assegurar que la disbauxa de Rodalies no era conseqüència de l’incompliment de les inversions, que per llei estaven compromeses, i que el tancament de pressupostos de l’Estat contradiu. Empresaris, treballadors, ciutadans expressen les seves queixes, però ha hagut de produir-se el mateix a mig Espanya per adonar-se que aquest problema no és tan sols de Catalunya. Hom pot constatar que el dit sabotatge del cable en l’AVE de Madrid a Andalusia s’ha convertit en un sol dia en un robatori o simplement en un fet perjudicial. Quan els Morancos es queden tirats una nit en un tren sense atenció ni explicació tot Espanya s’adona del que han hagut de patir els usuaris catalans de rodalies durant tots els dies d’una dècada. Tots els catalans passarem de bocabadats a esmaperduts per la impunitat dels lladres i dels que ho permeten.