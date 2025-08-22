Abandonament culpable 3
A l’inici d’aquests articles, Espanya no era una flama. Avui, tothom sap que la causa més important és l’abandonament de l’espai rural. S’ha demostrat, en viu i directe, que en aquesta Espanya del segle XXI, s’abandona les persones vulnerables. Els pagesos i ramaders que s’havien presentat voluntaris per quedar-se en una Espanya sense comoditats, serveis, beneficis ni facilitats, ara saben que la seva vida i el seu futur no valen gran cosa per als que haurien de ser els seus més agraïts i entusiastes valedors. Hem vist com es deixava morir en les residències els nostres avis, en la soledat i l’abandonament, que no en el silenci, ja que les súpliques i el plor aquietat resten per sempre entre els murs d’una presó d’infàmia i vergonya. Hem vist com les aigües arrossegaven i enterraven en el fang l’esperança de famílies confiades en una administració que fa fallida. Avui, els màxims responsables d’aquella ignomínia es passegen impunes, investits en la suposada honorabilitat de les presidències de la Generalitat corresponent. Ara cremen el bosc, els animals, les cases, les granges, els negocis i l’esperança d’aquells que s’arrelaven en una terra i un paisatge que ja no és seu, sinó d’aquells que esperen amb avidesa la degradació i l’abandonament per apropiar-se’n. L’heroïcitat d’uns pocs, llavors i ara, no compensa la incapacitat de tants. El desastre de la destrucció és terrorífic, però el pitjor desastre és descobrir que som un poble desvalgut. No podem confiar en els llops que durant anys s’han presentat voluntaris per cuidar el ramat. Depredadors sense escrúpols que es disputen sense dissimulació qui de tots és menys útil. Espanya i Portugal varen acordar el 10 d’octubre del 2020, en la cimera de Faro, una Estratègia comuna de desenvolupament transfronterer (ECDT). Pretenia la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen en aquella zona quasi despoblada. Esgarrifa comprovar en el 2025 que la zona d’actuació coincideix amb els territoris que cremen. Tot i les successives cimeres, Trujillo, Viana do Castelo, Lanzarote i Faro, la majoria d’actuacions són contràries a l’objectiu que el tractat assegura consagrar. L’única millora ha estat veure cremar casa seva. Benvinguts a l’Espanya de l’abandonament malfactor.