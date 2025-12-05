L’entrepà del Conseller (1)
Fa pocs mesos vaig explicar la catàstrofe que la PPA produiria. Catàstrofe econòmica, social, mediambiental i a més de credibilitat, si era Catalunya la primera a patir-la. Tenia el convenciment que la tindríem a ca nostra donada la inoperància governamental. Vaig afegir que altres malalties com la Febre Aftosa, la PPC... entre altres d’emergents amenaçaven l’economia i la salut. No era cap mèrit ni capacitat de miraculosa predicció. Fa unes setmanes el Col·legi de Veterinaris va organitzar una reunió per informar d’aquest perill. El convenciment que passaria no era en solitari, era i és un clam. El sector ha identificat, alertat i denunciat repetidament els perills de no fer les coses bé. Per contra, el Conseller manifesta que la causa més probable és un entrepà amb embotits provinents de porcs d’alguna zona infectada. Algú molt competent l’identifica com del continent asiàtic. No hi ha una altra causa possible i probable a 100 metres del focus? Aquesta declaració és en si mateixa la flagrant confirmació que si els rucs volessin, Ibèria faria fallida. Ens estan dient que carn d’animals infectats arriba a Espanya, des de països tercers sense cap control? No cal anar tan lluny! Hom sap que furgons de particulars provinents de països infectats de la CE circulen carregats de mercaderies que ningú controla. No cal anar al comerç soterrat. S’han denunciat marques de productes carnis d’aquests països en comerços de tot Espanya. Ens estan dient que animals malalts de PPA es destinen a la fabricació d’embotits? Que aquest embotit d’animals malalts pot arribar a consumir-se per una població confiada en l’autoritat sanitària? A Collserola? Sabem que no es transmet als humans, però sí als porcs. Això no mereix, per l’economia del país i la salut dels animals, una actuació eficient? Descobreixen que els porcs senglars mengen escombraries? Que n’hi ha massa? Se n’adonen ara? Ens ha d’autoritzar la CE a sacrificar una població de porcs senglars que si no es sacrifiquen també es moriran amb gran sofriment? És casualitat que a Catalunya la població d’aus domèstiques estiguin confinades a les granges? Ho és, que s’hagin de sacrificar vacades senceres a Girona per la dermatosi nodular infecciosa bovina? Què i qui està fallant?