En temps de medalles
No s’havia complert un any de la dana de València i hom va poder veure el repartiment de medalles a les forces de l’ordre que participaren, tard i malament, en el desastre, vergonya i escarni del segle XXI. Passarà el mateix quan es procedirà a repartir medalles pel malson de la PPA, la Dermatosi Bovina, la Influença aviària i ves a saber què més ens anunciarà un Conseller malastruc. Aquest Govern només recull el fruit corcat d’una sembra de males decisions. No sembla escandalitzar ningú que mentre es sacrifiquen milers de vaques, vedells i gallines en una setmana, no es sacrifiquen els porcs senglars del radi de 6 quilòmetres del focus de PPA en un mes. Com una gota malaia aquesta setmana anuncien dos positius més que aparegueren morts. Setmana darrere setmana van allargant els 365 dies de la solució. Setmana darrere setmana van donant voltes al bombo d’una desgraciada loteria. Mentre el bombo rodi, els números van sortint. Sembla no escandalitzar ningú, ni la forma ni les males maneres en el sacrifici dels animals que arruïnen ramaders i, en canvi, es produeix una manifestació pel possible sacrifici dels porcs senglars que igualment moriran a causa de la malaltia amb molt més sofriment. No sembla escandalitzar ningú la tardança a identificar les coincidències entre el virus del laboratori del CReSA i el virus dels animals morts per PPA a pocs centenars de metres d’aquest. Una tardança interessada, els governs coincidents de l’Estat i de la Generalitat volen estalviar-se la indemnització econòmica, la reparació administrativa i les responsabilitats polítiques que el sector es mereix després d’un descomunal error com aquest. A mi m’escandalitza que en dates nadalenques es doni desinformació sobre l’informe de la Comissió Europea. Ara segons la nota oficial de la Conselleria, resulta que s’han inventat una soca nova i aquesta ha viatjat des de l’Àsia fins a la vora d’un laboratori, que investiga PPA amb animals vius, estava en obres i tenia el digestor espatllat, segons l’informe de la Comissió científica. El més curiós és que el president Illa parli en plural de centres que treballen amb PPA a Catalunya, que ningú coneix i la Generalitat silencia.