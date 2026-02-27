Són iguals?
Governaran millor Vox o el PP si guanyen les eleccions? No, com també estic segur que el Govern Zombi de l’estat, d’ara i si fos possible de demà, no solucionarà els problemes d’Espanya. No ho han fet quan en tenien obligació i oportunitat. Si el “govern més progressista de la història” té en manifestació permanent a tots els col·lectius socials i populars del país, ens mostra que no és una opció, haver de triar inexorablement entre el dolent i el pitjor. Una colla de barruts, que viuen com a milionaris, sobreactuen mostrant les vergonyes, evidents i verdaderes dels contraris, brandant les senyeres de les llibertats, la democràcia i el benestar econòmic, de les que diuen ser-ne els únics garants. Les vergonyes dels altres no tapen les pròpies i, en un desideràtum de despropòsits, els ciutadans constatem que ens prenen per carallots quan el xarlatà de torn ens ven euros a pesseta. Una sopa de lletres no fa una esquerra, ni una colla d’arreplegats un govern de futur. Els exemples són tan sagnants com el ridícul que ens imposen. La Sra. Parlon i el Sr. Trapero són els demòcrates? Ho eren els Srs. Elena i Sallent en la fallida detenció del President legítim de Catalunya? El ridícul de llavors s’ha convertit en quelcom pitjor. Un vídeo de la xarxa, que els agradaria prohibir, demostra com el Sr. Trapero i la Sra. Parlon menteixen en seu parlamentària amb la intencionalitat de perjudicar un detingut innocent i falsament acusat, en la manifestació contra el Rei d’Espanya a Montserrat. Asseguraren que un manifestant amb una barra extensible va agredir un caporal dels Mossos. Aquests amagaren la prova que exculpava l’innocent no presentant-la en l’acusació judicial. En canvi, va ser aquest qui va presentar un vídeo en el qual es demostrava que l’única barra extensible era la d’una policia i els seus màxims representants que mentien, tergiversaven i actuaven amb la clara intencionalitat d’escarnir, escarmentar i perjudicar un ciutadà innocent, curiosament compromès amb la democràcia i la república. El més greu de tot és escoltar un diputat jove del PSC avalar aquesta falsedat de la policia en el principi de confiança i presumpció de veracitat d’aquesta. Que Déu els conservi l’esquerra.