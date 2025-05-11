Un il·lustre viatger
Amb el curs dels dies hem anat sabent el nom d’alguns personatges famosos que van quedar atrapats al tren durant hores per causa de l’apagada massiva del dilluns 28. Un cas revelat per aquest diari en una columna amb foto inclosa correspon, segons sembla, a un celebèrrim astre de les xarxes socials, DjMaRiiO, passatger d’un Iryo aturat prop de Saidí, d’on el rescatarien uns admiradors, pare i fill, per traslladar-lo a un hotel de Lleida. Deu ser, en efecte, molt conegut, aquest noi, però confesso que jo no n’havia sentit a parlar mai. És clar que tampoc no estic enxarxat, vull dir que no soc usuari de les xarxes: només em faltaria això! Com que ha sigut tan difós, el seu incident ferroviari de la setmana passada, no m’ha quedat més remei, si volia satisfer una curiositat picallosa, que fer un cop d’ull a Google per veure de qui es tracta i a què es dedica, no fos cas que m’estigués perdent alguna cosa. Resumint-la bastant, aquesta és la informació que n’he recollit: madrileny del poble de Móstoles, de nom real Mario Alonso Gallardo, 34 anys, casat amb una tal Noelia consagrada si fa no fa a la mateixa feina, després d’haver partit peres amb una parella anterior que es deia Yolanda perquè la mossa li era infidel (unes bones banyes just per damunt dels auriculars enormes), “creador de continguts” a internet, per tant streamer, youtuber, instagramer, tiktoker, etcètera, sobre temàtica esportiva vinculada als videojocs, amb 8 milions de seguidors, uns ingressos mensuals l’any 2022 de 25.000 euros i una fortuna acumulada que supera els 3 milions, poca broma. A banda, propietari del club Ultimate Móstoles de la Kings League, que em sap greu reconèixer que ignoro en què consisteix, autor de la novel·la més o menys autobiogràfica El camino del gol i inspirador d’una “eau de toilette” batejada amb el seu pseudònim, “fragancia irresistible que conquista con su aroma duradero”, a la venda al Mercadona per 10 euros, i encara et regalen una tassa amb la inscripció “Calienta que sales”. Tenint en compte el text del missatge inicial de socors a bord d’un vagó immòbil del contrariat viatger il·lustre, potser més que il·lustrat, “Semaparao el tren en medio del campo”, confirmant la sospita que Mario Alonso Gallardo no és precisament Mario Vargas Llosa, no sé si córrer primer a comprar la colònia o bé el llibre, abans que s’exhaureixin.