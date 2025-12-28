La innocentada perpètua
Qui dirà més gran mentida?, es preguntaven en harmònica polifonia els seixanta membres de la Coral Cantiga avui fa dos diumenges a la parroquial de Bell-lloc, on efectivament no van cabre tots al presbiteri, obligats a desplegar-se per l’escalinata, en el decurs d’un Gran Concert de Nadal grandíssim, enorme, tant pel nombre d’assistents com per l’art sublim dels cantaires, que venien d’actuar en dues esglésies de Berlín, la Luisenkirche de Charlottenburg i la Zionskirche de Prenzlauer. Quin canvi d’escenari tan radical, sigui dit amb tots els respectes per l’exigent públic berlinès: de vora l’antic palau barroc dels monarques prussians i els icònics til·lers de l’avinguda Unter den linden de la capital alemanya, a les immediacions de la Costereta i les humils moreres de la plaça bell-lloquina.
Fum, fum, fum va ser una de les nadales interpretades al final d’una actuació iniciada amb peces clàssiques, de Mozart i Fauré a Mendelsshon i Saint-Saëns, sense oblidar Pau Casals o Mompou, i seguida per alguns villancets tradicionals del repertori propi d’aquestes festes, tant germànics com catalans, amb el memorable bis d’una versió d’El cant dels ocells que va esborronar la majoria dels presents. Una excel·lència que culmina el crescendo dels darrers dos nadals. Després dels magnífics cors Canigó, Vivaldi i aquest fundat en 1961 als Lluïsos del barri de Gràcia (dels Lluïsos graciencs al temple evangèlic que porta el nom de la reina Lluïsa de Prússia i a la vila pladurgellenca que té com a regidora de Cultura una altra Lluïsa), no sé pas amb què es podrà l’any vinent continuar superant el nivell.
Una pregunta, la del principi, a hores d’ara més necessària i oportuna que mai. Qui guanyarà el títol de màxim mentider en aquesta nostra era de la postveritat o veritats alternatives, de la desinformació intencionada i fake news, del pel broc gros i tal com raja, del tot s’hi val i no ve d’un pam, de l’embolica que fa fort, dels múltiples i poderosos pinotxos contemporanis, infringint sense escrúpols ni mala consciència el vuitè manament tant que presumeixen de ser molt cristians, avui que és la seva festa, el dia dels Sants Innocents, abans una jocosa excepció circumscrita al 28 de desembre en què eren permeses les falsedats, ara cada cop més norma comuna a la política, als mitjans, els negocis, l’amor i a la vida en general.