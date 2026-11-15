‘Evening in Pretty-place’
Per què no una jam session en un museu o una església? Penso en el trompetista Wynton Marsalis l’any 2019 al Lincoln Center de Manhattan, homenatjant pintors que l’han inspirat com Winslow Homer, Stuart Davis o Piet Mondrian (en contrapartida, mentre traçava acolorides formes geomètriques, aquest últim solia escoltar les dissonàncies bebop al piano de Thelonius Monk, i un dels seus llenços més cèlebres porta un títol tan jazzístic com Broadway Boogie-Woogie), per no parlar del disc Chasing paint de la saxofonista Jane Ira Bloom, influïda per l’expressionisme abstracte de Pollock i el seu diguem-ne mètode pictòric del dripping, escatxics de color sobre la tela tal com rajaven del pot, després d’haver dedicat ja diverses composicions a Chagall o Miró. I penso, també, ara pel que fa al temple, no pas en aquest cas de l’art sinó de la fe, en el sublim A love supreme de John Coltrane, un cant espiritual que remet als teatrals sermons dels predicadors afroamericans.
Sense anar tan lluny, ni tan enrere en el temps, diumenge passat el Museu Morera acollia l’acte de concessió al jazzman Bruce Barth, de la meva mateixa anyada, si bé ell nascut a Pasadena (Califòrnia) i un servidor de vostès a Arbeca (Les Garrigues), del primer premi Amic de Jazztardor, per la valuosa contribució al festival des de l’inici, fa ja 33 anys, obrint portes al seu artífex, Josep Ramon Jové, sempre que acudia a Nova York. El guardó físic consistia en una foto de l’Hermínia Sirvent de la gravació discogràfica efectuada en 2001 a l’auditori Enric Granados pel mateix pianista, que per cert va tenir el detall de pronunciar tot el discurs d’agraïment en català. Com si no hagués fet ja prou escrivint un blues instrumental titulat Afternoon in Lleida. Tot seguit, va improvisar amb el seu trio una peça sobre el quadre L’espectre de les tres gràcies dins l’aura subtil, de Garcia Lamolla.
No pas surrealista sinó gòtica, una altra pintura il·lustra el cartell del prometedor concert de jazz de santa Cecília a càrrec del Jonathan Stout Quartet, avui a les 7 del vespre a la parroquial de Bell-lloc. Es tracta d’un tros del retaule de sant Bertomeu d’una cartoixa de Colònia, de cap al 1500, exposat a l’Alte Pinakothek de Múnic, que la Lluïsa va fotografiar fa tres setmanes amb aquesta idea, i on la patrona dels músics toca un orgue portàtil sostingut per un àngel.