Intel·ligència electoral
Hi ha qui consulta a Claude, Gemini o ChatGPT sobre què votar diumenge. Ai, temps moderns, que ja em costa tant de sentir com a propis, i no crec que sigui només perquè em passa com als de Cubells, que segons diuen “amb els anys es fan vells”. No, encara em veig apte per triar papereta sense haver de recórrer a la IA, però sí que per curiositat abans d’ahir em posava a prova amb un qüestionari electoral automàtic del diari ARA. Hi respons una vintena de preguntes i et calcula amb quin partit presentes més coincidències.
Vaig mostrar-m’hi el màxim de sincer, defugint apriorismes ideològics. I suposo que per causa de les meves postures sobre la necessitat de regular fluxos migratoris i contrària a l’augment d’impostos a les classes mitjanes, si bé amb major control fiscal i percentatge contributiu respecte de les grans fortunes, el còmput resultant indicava que “tinc en comú” un 88% amb Junts, un 74% amb ERC, un 58% amb PSC i PP, un 54% amb FA i fins i tot un 44% amb VOX. Renoi, sí que soc promiscu! Bé, deixem-ho en transversal.
Però per molt que el qüestionari en qüestió –excusin redundància i franquesa– revelés que per edat i patrimoni m’he convertit en una persona d’ordre, moderada i centrista, i en conseqüència em tocaria votar els postconvergents, admeto que això em resulta impossible, no tan sols perquè després de tota una vida treballant a la Generalitat els conec massa, sinó també perquè en aquests comicis els catalans demòcrates no ens podem permetre l’equidistància entre dolent i pitjor, vull dir que per aturar l’espanyolisme ultrancer no serveix ni l’ambivalència de la noia antipàtica dels cabells planxats i la samarreta blanca, ni l’enèsima “jugada mestra” en forma d’incomprensibles declaracions a El Mundo, proveint de munició PP i VOX, d’algú que no es mereix en efecte que l’anem a rebre quan torni, si és que aquells a qui ha afavorit amb la seva derrapada verbal el deixen tornar, fins al punt que sospito si no s’equivoquen de preposició: Junts contra Catalunya. A més, segons les enquestes no en trauran cap per Lleida, així que es tracta d’un vot perdut.
En fi, descartada la primera, l’intel·ligent serà decidir-me per la segona opció. El seu candidat el trobo una mica massa esquerrà, però almenys és llest i sap plantar cara, tot just el que cal en aquests moments, i més que caldrà si guanyen els fatxes.