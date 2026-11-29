Mal menor, vot major
Ep, avui tots a votar. Sense excuses ni pretexts. Res d’argüir “a la ripollesa” que es tracta d’unes eleccions espanyoles i nosaltres no ho som pas, d’espanyols, perquè si badem vindrà el llop i se’ns cruspirà, començant justament per la caputxeta blava de Ripoll, per molt que confiï d’eludir els ullals famolencs dels cànids salvatges integrant-se a la llopada universal.
A votar s’ha dit, doncs, encara que sigui amb poc entusiasme, encara que sigui per eliminació, encara que cap de les llistes ens acabi de fer el pes o aplicant la tàctica del mal menor, perquè ens hi juguem massa, com a individus i com a nació, em refereixo naturalment a Catalunya, tot i que ho podríem estendre al conjunt de Països Catalans, que prou saben el pa ressec i florit que s’hi dona, quan governa la ultradreta, en qüestions com la llengua, la identitat i l’economia, espoli fiscal inclòs, els cosins valencians, balears, franjolins (de la Franja) o rossellonesos i la resta de comarques de l’altra banda de Pirineus, aquí a baix PP i VOX, allà dalt els de madame Le Pen. Un genocidi cultural en tota regla.
Volem això aquí al Principat? Oi que no? Doncs de pet cap a l’urna, agradin més o menys els candidats. Votar pels decidits a enfrontar-se als depredadors, per més que ara aquests es posin la barretina per dissimular. No pas als equidistants de les mitges tintes. I havent sortit del col·legi, a gaudir d’un bon diumenge, malgrat els nervis per l’escrutini. Per exemple, llegint Res no es perd, de Miquel Pueyo, que no és un llibre de política ni una revisió, ni molt menys cap ajustament de comptes, del seu pas per l’alcaldia de Lleida, però que conté reflexions tan interessants com aquesta, oportuna un dia com avui, responent a la pregunta de si la política pot canviar les coses: “No del tot, però sí que crec que el que podem demanar i fer s’ha de formular en el seu context, i no pas en el de la màgia o les possibilitats abstractes. La política consisteix a fer tot el que és possible en un marc determinat.” I tot seguit cita Gramsci: “El meu pragmatisme consisteix a saber que, si et dones cops de cap contra la paret, serà el teu cap que es trencarà, no la paret.” Cosa que haurien de tenir en compte tots aquells que propugnen l’abstenció al·legant sentir-se decebuts. Apa, nois, si us l’heu d’agafar amb paper, que no sigui del de fumar sinó de votar.