Dijous, 21. Líders en cocaïna

Creat: Actualitzat:

- Has llegit l'últim article del Melero?

- Sempre llegeixo els articles del Melero. És un home divertit i profund, valgui la redundància.

- És molt fort el que explica. Un dels terroristes de l'11-M va quedar en llibertat abans dels atemptats perquè el Tribunal Suprem va tardar un mes en comunicar a l'Audiència Nacional la pròrroga de la presó preventiva. I els dos tribunals estan a cent metres de distància! El terrorista va quedar lliure per aquesta lentitud administrativa i va perpetrar l'atemptat més salvatge que hi ha hagut mai a Europa.

- Melero ho explica molt bé. Amb aquest funcionament lamentable, serà difícil que "el lideratge espanyol entre els països que pomposament anomenem del nostre entorn no es limiti al consum de cocaïna".

- La lentitud de la justícia provoca que desenes de lladres que roben cada dos per tres a l'Eix Comercial de Lleida no ingressin a la presó perquè es tarda molt a jutjar-los. Poden tenir fins a 85 detencions policials, però els 'judicis ràpids', que s'haurien de fer hores després de la detenció, es programen per a l'any 2025.

- Les coses anirien d'una altra manera si hi hagués més 'meleros'. Persones que creuen en la justícia i la defensen amb talent.

- Em recorda el gran lexicògraf Samuel 'Doctor' Johnson, que s’estava pixant de riure amb una colla d’amics quan va veure de reüll que algú molt sever i pedant s’atansava i va dir als seus col·legues, tallant l’apassionant debat intel·lectual que estaven tractant: “Ei, nois, posem-nos seriosos, que allí ve un estúpid”. O Chesterton, aquell homenot de dos metres que quan veia el seu escanyolit amic Bernard Shaw li deia: "Cada vegada que et veig penso que la fam ha assolat el Regne Unit", a la qual cosa Shaw contestava: "Cada vegada que et veig penso que la fam l'has provocat tu".

- Molt bo! El sentit de l’humor és l’aristocràcia de la intel·ligència!