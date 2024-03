Dissabte, 24. Els homes som uns cunyats

Creat: Actualitzat:

- Va ser molt interessant el que explicaves ahir del masclisme com la forma de dominació més antiga del món. Molt abans que els rics oprimissin els pobres, molt abans que els blancs oprimissin els negres, molt abans que les nacions imperialistes oprimissin les colonitzades, els homes ja oprimien les dones. I milers d'anys després, quan pregunten a Xavi Hernández i a Gerard Piqué per la detenció de Dani Alves per violació, la seva primera reacció és dir que els sap greu... per Dani Alves!

- La dificultat dels mitjans per aconseguir donar una mirada femenina va ser exposada ahir en una trobada a Barcelona de 170 dones referents de la cultura a Catalunya, entre elles la directora d'aquesta casa, la qual, quan va renovar la secció d'Opinió, es va trobar que tots els homes que els va demanar que fessin una columna ho van trobar completament normal, mentre que totes les dones es van preguntar si tindria interès el que puguessin dir elles, inclosa l'autora de la que és una de les millors columnes del diari, si no la millor, que va arrencar amb un article magníficament intitulat 'Impostora!', i aquest és el nom de la secció.

- És que els homes som uns cunyats.

- Totalment. Que s'ha de parlar sobre geopolítica mundial? Cap problema. Que s'ha de parlar sobre física quàntica? Cap problema. Que s'ha de parlar sobre les característiques idònies de l'asfalt per a les carreteres de l'Alta Ribagorça de les 6 a les 8 de la tarda del mes de juny? Cap problema. Pensa que la majoria d’homes que consideren que tenen sentit de l’humor pensen que el que diuen té gràcia, i quan aquests mateixos homes consideren que una dona té sentit de l’humor no pensen que el que diu ella té gràcia, sinó que entén les bromes que fan ells.

- És veritat! No me n'havia adonat!

- Jo també em vaig quedar parat quan m'hi va fer fixar una amiga. Aquella sensació que el que t’acaben de dir és veritat perquè et sorprèn. Als homes blancs heterosexuals ens agrada ser caps de la tribu, decidir l’estat d’ànim dels que ens envolten, posar noms. Dones. Negres. Àrabs. Gais. Els nens africans van saber que eren negres quan van arribar a la metròpoli. Colom va descobrir Amèrica perquè tothom sap que els inques i els asteques es pensaven que vivien enmig de l’oceà.