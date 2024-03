Referents femenins de la cultura

El departament de Cultura de la Generalitat va organitzar ahir a Barcelona la tercera jornada del Parlen les Dones, amb més de 170 dones referents del món cultural, entre les quals representants de mitjans de comunicació com la directora de SEGRE, Anna Sàez. La trobada, conduïda per la periodista Gemma Ruiz, va arrancar amb la presentació a càrrec de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que va explicar que “volem reconèixer què fem les dones de la cultura, parlar de projectes concrets, continuar treballant en xarxa perquè quan estem juntes som imparables”. Sàez i altres periodistes (com Carolina Rosich o Violeta Gumà) van coincidir que les notícies de cultura “sempre s’han de barallar molt més” i van reivindicar la importància de la presència de dones periodistes al capdavant de les seccions de cultura o liderant equips, i com això pot transformar temàtiques i mirades. També van assistir-hi altres lleidatanes, com Margarida Troguet (Consell Nacional de les Arts), Carmina Pardo (Ateneu Popular de Ponent), Puri Terrado (Auditori Enric Granados), Antònia Capdevila (Biblioteca Pública de Lleida), Anna Giribet i Natàlia Lloreta (FiraTàrrega), Carla del Valle (Musèu dera Val d’Aran) i Abigail Ballester, que va presentar l’Espai Marbi i l’associació TTP - Teatre per a Tots els Públics.