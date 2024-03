Dissabte, 30. Putin aznareja

Creat: Actualitzat:

- És al·lucinant veure Putin negant l'autoria gihadista de l'atemptat de Moscú. Aznareja.

- Aznareja del tot! Podria ressuscitar Bin Laden i dir-li als morros amb un megàfon que ha estat ell i Putin diria que aquell paio és Zelenski disfressat de Bin Laden.

- Quan Aznar va inventar la mentida d'estat de l'11M va iniciar un camí perillosíssim.

- El de Trump i Bolsonaro...

- ... quan ningú coneixia Trump i Bolsonaro.

- Efectivament. Una vegada inicies aquest camí ja no hi ha retorn. Trump pot negar la derrota del 2020 de la mateixa manera que Aznar pot insistir 20 anys després que el 2004 no va mentir.

- Envelleix malament, el pobre Aznar. Com Felipe González. Com Alfonso Guerra. Com Joaquín Leguina.

- Sí, però amb una diferència molt important. A González, a Guerra i a Leguina ningú els fa cas al PSOE, que només escolta Zapatero. A Aznar, en canvi, li fan molt cas al PP. Un PP sempre temptat per una ultradreta nostàlgica de Franco, exactament igual a com la ultradreta de Portugal és nostàlgica de Salazar.

- No és casualitat que sigui la Península Ibèrica el lloc on és més perillós un retorn a una societat autoritària. Espanya i Portugal van ser, amb Grècia, els països que van tardar més a implantar la democràcia que caracteritza l’Europa Occidental posterior a la Segona Guerra Mundial. No ho van fer fins als anys 70, mentre que la resta de països ho van fer els anys 50.

- Sí. Amb un matís fonamental. A Portugal hi va haver ruptura i a Espanya, reforma. Per això el risc espanyol d'involució democràtica és superior al portuguès.

- Això és cert, però la democràcia es posa a prova a tot Occident aquest 2024 amb les eleccions a Europa i als Estats Units. Tot va començar amb la maleïda mentida d’Estat del 2004, que va ser qualificada així per Le Monde fa 20 anys. La Repubblica fins i tot va informar d’un intent d’Aznar de suspendre les eleccions per l’atemptat d’Atocha, una informació que mai s’ha desmentit.

- Aquí, a diferència de Rússia, ens vam poder defensar de la mentida, però els homes que la van inventar –Aznar, Pedro J., Jiménez Losantos, Miguel Ángel Rodríguez- estan perillosament en plena forma. No ho oblidem.