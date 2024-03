Diumenge, 31. Per què els homes no entenem 'Barbie'?

Creat: Actualitzat:

- Barbie és una de les figures més posades a les mones, tu!

- No m'estranya. És uns gran pel·li.

- Home! La van estrenar a l'estiu!

- Però ha estat sens dubte la pel·li de l'any.

- Ningú no ho diria, tenint en compte el cas que li han fet als Òscars.

- Bona part dels crítics han dit que no els ha agradat, però en realitat no és això. És que no l'han entès.

- Per què?

- Perquè no és ni molt menys la pel·li frívola que han dit que és. És molt intel·ligent i molt divertida. Se n'enfot amb molta gràcia del patriarcat. L'altre dia t'explicava que els homes que tenen sentit de l'humor pensen que el que diuen ells té gràcia, mentre que aquests mateixos homes...

- ... quan diuen que una dona té sentit de l'humor no pensen que el que diu ella té gràcia, sinó que entén el que diuen ells. Recordo que ho vas explicar, sí, i he de reconèixer que em vaig quedar parat. I no només això. També he d'admetre que és veritat.

- És demencial el que han fet als Òscars. Ni la directora ni l'actriu han estat nominades. Només l'actor. És com una caricatura de la incomprensió amb què s'ha rebut. Els homes no l'entenem perquè ens posem a la defensiva, i ens hi posem perquè sentim que perillen els privilegis que tenim des dels origens de la humanitat, perquè l'opressió de l'home sobre la dona és la més antiga de totes, molt anterior a...

- .... la dels blancs sobre els negres, els rics sobre els pobres i les nacions imperialistes sobre les colonitzades. Sí, això també m'ho vas dir l'altre dia, i també he de reconèixer que és veritat. Però tot això canviarà, ara que l'ONU ha convocat una cimera sobre els drets de les dones a.... l'Aràbia Saudita!

- És increïble! Que hi portin el Rubiales!

- I el lladre campechano, que el tenen allà al costat.

- En fi. Bona Pasqua!

- Bona Pasqua rosa cuqui!

- Bona Pasqua rosa cuqui i fuck you rosat al patriarcat!