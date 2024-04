Diumenge, 21. El PNB guanyarà les eleccions aquesta nit

Creat: Actualitzat:

- Vaja! Encantat de conèxier-te, Nostradamus!

- Res de Nostradamus. No he dit res més que una evidència.

- Home, la majoria d'enquestes parlen d'empat tècnic i algunes fins i tot donen un lleuger avantatge a Bildu.

- Que treguis més vots que ningú no vol dir que guanyis les elecciones. Que ho preguntin a Alberto Núñez Feijóo, o a Salvador Illa, o a Inés Arrimadas, o a Esperanza Aguirre, o a Susana Díaz.

- Això és cert. Està claríssim que el PNB, encara que quedi segon, governarà amb el suport del PSE.

- Exacte. Les eleccions no les guanya qui té més vots, sinó qui suma majoria al Parlament per formar govern. El moment que Pedro Sánchez li va agafar un atac de riure al Congrés quan va dir que Feijóo no és president perquè no vol és comparable en la política espanyola al de les memorables paraules d'Estanislao Figueras.