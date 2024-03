La creu d'Almenar i l’alcaldessa

Creat: Actualitzat:

A l’alcaldessa d’Almenar, Maria Teresa Malla, no li ha agradat gota el meu article de la setmana passada en què denunciava la “restauració” que l’Ajuntament d’Almenar ha efectuat de la creu de terme del poble. Ahir va treure pit i va amenaçar de demandar qui toqui perquè “tenim l’absoluta certesa que s’ha actuat correctament i assessorats per Cultura”. En fi, tinc poc espai i aniré per feina.

Per començar, alcaldessa, vostès van tirar endavant la intervenció sense sol·licitar els permisos a la Generalitat, ja que anaven a intervenir sobre un bé cultural d’interès nacional. Van incomplir, per tant, uns quants articles de la llei 9/1993 del patrimoni cultural català. Van materialitzar el desastre amb un projecte redactat per l’arquitecte municipal i executat per una empresa constructora que no incloïa cap conservador/restaurador, cosa que era absolutament preceptiva. L’empresa constructora, abans del 2 de març de 2021, va dur a terme una neteja agressiva amb un sorrejat que ha eliminat informació valuosíssima i ha alterat l’obra original. La intervenció va comportar una aturada de les obres per part de la Generalitat, després d’una denúncia. Va decidir-se el desmuntatge de la creu, ara sí, amb la supervisió d’un restaurador, ja que havien aparegut fissures i hi havia perill. Totes les bestieses comeses per la intervenció van quedar per escrit en un informe tècnic que és en mans de l’Ajuntament i la Generalitat, com vostè ja sap.

A la vista del desastre, l’Ajuntament va decidir modificar el projecte inicial i, ara sí, deixar-se assessorar per restauradors especialitzats, però ja era tard. La primera documentació que vostès presenten a la Generalitat és del 23 de juny del 2021, tres mesos després del sorrejat que va desgraciar la creu. Dues restauradores van renunciar al projecte perquè el desastre era insalvable, i ara vostès han contactat amb un altre tècnic restaurador perquè redacti un nou projecte. Per Almenar han passat quatre restauradors. Ja em dirà vostè si això és normal i si l’Ajuntament ha fet bé la feina des del principi.

Per acabar, dues coses. No digui més que han comptat sempre amb la supervisió de la Generalitat, perquè és fals. I la segona, no amenaci ningú amb demandes judicials perquè a qui s’ha de demandar és a vostè, i espero que algú ho faci.