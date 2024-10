Elx, Sixena, Saragossa

Creat: Actualitzat:

Fa uns dies va anunciar-se que Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, havia pactat amb Pedro Sánchez la creació d’una comissió per estudiar el retorn, temporal o permanent, de la Dama d’Elx a Elx. Espòiler: no la restituiran de forma definitiva. Arran de l’acord, alguns opinadors madrilenys ploraven perquè hi veien una metàfora de la dissolució d’Espanya i un triomf dels localismes divergents. Hi veien la mà negra del nacionalisme català, però el que no veien és que Catalunya ha estat la més perjudicada per les reclamacions patrimonials i que la comunitat que ha generat més conflictes en aquest àmbit és la d’Aragó. Molta gent a les Espanyes tenia claríssim que les obres de Sixena conservades a Catalunya havien de retornar-se, però, ai las, quan els toquen els museus de Madrid entonen allò tan espanyol de “Donde dije digo, digo Diego”. Aquesta gent tenien claríssim que l’11 de desembre de 2017 la Guàrdia Civil havia d’entrar manu militari al Museu de Lleida per fer el que van fer. Ara bé, no sé si pensaran el mateix si els preguntem pel segrest, literal, de dos arcs originaris de l’Aljaferia de Saragossa que el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que els posseïa des del segle XIX, va cedir el 2008 per a una exposició que va fer-se a la capital aragonesa, a la mateixa Aljaferia. Hi havien d’anar de manera temporal, però acabada la mostra les institucions aragoneses van negar-se a retornar-los. D’això ja fa setze anys i els dos arcs continuen a Saragossa. Allò lògic hauria estat que el Ministerio de Cultura hagués interposat una demanda judicial per resoldre aquesta situació il·legal i recuperar els arcs, però no ho ha fet. Segon espòiler: ni ho farà. Durant els litigis per les obres d’art de la Franja i Sixena vam veure infinitat de vegades com la classe política, els periodistes i alguns predicadors aragonesos s’omplien la boca de legalitat, però sembla que ara ja no els interessa. Fins i tot, vam veure bisbes que demanaven a cop de bàcul l’aplicació de l’article 155 i que la Guàrdia Civil entrés al Museu de Lleida. Naturalment, ara no ho veurem i ens perdrem el gran espectacle de presenciar la Guàrdia Civil irrompent al palau de l’Aljaferia, seu del parlament aragonès, per recuperar els arcs, una imatge que hauria mullat calces i calçotets.