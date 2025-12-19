Farts
El títol d’aquesta columna pot portar a confusió, ho reconec. A primer cop d’ull, el lector podria pensar que s’hi parlarà de gent que està fins al capdamunt d’alguna cosa, com Rodalies, els aliments transgènics o els vídeos de Gabriel Rufián. Llegint-lo, també podria pensar-se en la subespècie masculina que surt a esmorzar i es posa entre pit i espatlla un capipota a les vuit del matí. Però no, no els vull parlar de res d’això. La interpretació que s’ha de fer del títol és en llengua anglesa. Un fart és una ventositat expedida per l’anus, i fer farting és deixar sortir l’aire que hi ha a l’intestí a través del recte. Aquest darrer terme designa, a més, un corrent o tendència a les xarxes socials en què noies de molt bon veure fan gala d’una capacitat notable per expulsar aire des del tercer ull. No és generalitzat, però hi ha membres del gènere masculí que troben excitant contemplar com una noia en biquini tanca una llufa en una carmanyola i, acte seguit, la dona a ensumar a una altra noia lleugera de roba. Molts cops s’incorpora l’humor als vídeos, ja que la carmanyola és cedida a algú amb l’excusa que no pot obrir-se i aquest algú, quan l’obre amablement i abnegada, acaba menjant-se un pet ben espès.
Sense cap mena de dubte l’estrella absoluta del farting és Alexia Marcelle, una xicota eixerida amb milers de seguidors a TikTok i Instagram que ha fet de les ventositats el seu modus vivendi, ja que monetitza flatulències, llòfies i esclafits. Ha deixat la seva feina i s’ha centrat en aquesta habilitat que ara és negoci. Una emprenedora de la llufa que fa cash de l’aire i paga les factures gràcies als masclets que li surten després d’ingerir quantitats ingents de mongetes, col i xucrut, com ella mateixa reconeix. Mentre em documentava per escriure aquest article, he pogut saber que el subgènere també es denomina fart fetish i que està relacionat amb l’eproctofília, és a dir, amb una parafília molt pròpia d’homes heterosexuals en què l’excitació sexual només s’assoleix a través dels gasos, ja sigui amb la necessitat que la parella es tiri pets a la seva cara, o a la inversa. L’excitació pot ser deguda a l’olor, el so o entrar en contacte amb l’aire que ha estat dins d’algú, d’aquí que no es descarti un vincle amb la coprofília. Bon Nadal a tothom.