Medicina rural, vital per al territori

Creat: Actualitzat:

Tots els equips d’atenció primària (EAP) de la regió sanitària del Pirineu i 14 dels 24 de les comarques del pla són de difícil cobertura i estan afectats per una manca de professionals sanitaris. Per posar-hi remei, la conselleria de Salut desplegarà un pla d’incentius econòmics per convèncer metges i infermeres que ocupin aquests llocs de treball. Es tracta de complements salarials d’entre els 3.500 i 4.000 euros bruts anuals per als metges i de 2.000 euros per a les infermeres, llevadores i treballadors socials. El conseller de Salut, Manel Balcells, va assegurar dijous que aquestes millores retributives s’aplicaran amb efecte retroactiu des de l’1 de gener del 2024, ja que estaven previstes en el tercer conveni laboral de l’ICS. Aquest acord, desencallat per sindicats i el departament a finals del 2023, preveu 320 milions d’euros a l’any més, dels quals 11,5 milions es destinaran als incentius per atreure professionals de la salut a zones amb poca població. Aquests incentius econòmics complementaran els de muntanya actuals. Tots els CAP del Pirineu són de difícil cobertura, ja que estan ubicats en zones d’alta ruralitat, mentre que a la regió sanitària de Lleida cinc són considerats amb un alt nivell de difícil cobertura: Bellpuig, Seròs, la Granadella, les Borges Blanques i Ponts, mentre que nou més tenen una difícil cobertura de grau mitjà: Agramunt, Balaguer, el Pla d’Urgell, Artesa de Segre, Guissona-la Segarra, Cervera, Tàrrega, Alfarràs-Almenar i l’EAP Lleida Rural 2-Sud. A més de desplegar millores econòmiques per aconseguir una distribució equitativa dels professionals, el Govern català vol afavorir el projecte professional dels metges i infermeres d’aquests equips d’atenció primària. Així, es desplegaran mesures per facilitar la investigació i la docència, la formació continuada, garantir jornades flexibles i el treball en xarxa amb altres professionals. Res a objectar a aquesta iniciativa, al contrari, perquè si de veritat hi ha intenció de reequilibrar el territori, d’evitar la despoblació i de crear mecanismes laborals, d’infraestructures i de tecnologia que assenti la gent al territori, la salut és prioritària.Demagògia perillosaLa proximitat de les eleccions gallegues i la por del PP a perdre el seu feu històric està portant el líder popular a fer afirmacions que li poden suposar pa per avui però molta gana per demà. Insinuar als espanyols que cal decidir entre Constitució o amnistia és d’una demagògia tal que se li podria preguntar si opina el mateix de la que es va aprovar després de la mort del dictador Francisco Franco, que va possibilitar la democràcia