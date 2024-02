Cal reforçar la base del sistema educatiu

Creat: Actualitzat:

Fomentar que els alumnes escriguin a mà i sessions de lectura, comprensió oral i de càlcul diàriament. Aquestes són algunes de les propostes que l’Associació de Directius d’Educació de les Terres de Lleida ha remès al grup d’experts creat pel departament d’Educació per aplicar mesures de millora del nivell de l’ensenyament, després dels més que mals resultats dels estudiants d’ESO catalans en l’últim informe PISA. D’alguna manera, els directors de Lleida aposten per reforçar el que ha de ser la base del sistema educatiu: saber llegir, entendre el que es llegeix, saber escriure i dominar les principals operacions matemàtiques. Són actuacions de sentit comú i el que crida l’atenció és que ara calgui reivindicar-les perquè han quedat en segon pla en el dia a dia del sistema educatiu. I és que en els últims anys, els responsables polítics han prioritzat altres qüestions com la innovació metodològica o la incorporació de les últimes tecnologies a les aules. Està clar que l’ensenyament ha d’adaptar-se als temps que corren i que el sistema d’aprenentatge no pot ser el mateix que fa dècades, però moltes vegades fa la sensació que s’ha prioritzat innovar per innovar i primar que els nens estiguin contents a l’escola abans que fer-los entendre que per tal d’aprendre cal esforçar-se. El resultat d’això és que el nivell de lectura, ortografia, comprensió oral i càlcul han anat a la baixa, un procés amb el qual bona part de la societat s’ha mostrat comprensiva amb l’argument que no importa que els alumnes facin faltes, no llegeixin gaire bé o que no sàpiguen fer una divisió, perquè a internet –i ara encara més amb la intel·ligència artificial– trobaran respostes per a tot. Tanmateix, cal tenir en compte que sense entendre el que es llegeix o sense conèixer el funcionament bàsic de les matemàtiques, serveix de poc tenir un gran camp de coneixements a l’abast i el que es fa és crear una massa cada vegada més acrítica i susceptible de ser manipulada, objectiu que, d’altra banda, segur que és del gust de la majoria de poders fàctics.Reconeixement a FeijóoEl PP ha revalidat de forma còmoda la seua majoria absoluta a Galícia, la qual cosa suposa un reconeixement al seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que estava seriosament en risc de quedar més que en dubte si el seu partit perdia la comunitat que ell presidia abans de fer el salt a Madrid. Finalment, l’alternativa d’esquerres ha quedat lluny de l’objectiu per la patacada socialista, que ha obtingut el pitjor resultat de la seua història i ha convertit en insuficient la forta pujada dels nacionalistes del BNG, que ara passen a ser el principal rival dels populars