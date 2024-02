Sostenibilitat sense segregació social

Creat: Actualitzat:

La implantació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) a les ciutats té l’objectiu de disminuir el nivell de contaminació i complir així la normativa de la Unió Europea referent a la qualitat de l’aire i a la reducció d’emissions de CO2 dels vehicles. En general, aquestes zones veten l’accés als automòbils més antics, però el seu reglament no és homogeni, ja que cada país té un marc legislatiu específic, que pot patir variacions a nivell regional o local. L’aprovat pel Govern central per a l’Estat espanyol establia que totes les ciutats de més de 50.000 habitants havien de tenir en marxa una ZBE a partir de l’1 de gener del 2023. Tanmateix, el fet que el març del 2022 la Justícia anul·lés l’ordenança que regulava l’existent a Barcelona i altres factors polítics com que els ajuntaments eren reticents a aplicar aquesta mesura en vigílies d’unes eleccions municipals van provocar que el procés s’hagi anat dilatant. A Catalunya, les localitats afectades van reclamar que la Generalitat fixés un marc general per evitar que els conductors es trobessin amb situacions molt dispars en cada una. El Govern preveu definir-ho a través del Pla de Qualitat de l’Aire Horitzó 2027, en fase de tramitació, i el text inicial del qual comporta que sis de cada deu vehicles no podran circular per les ZBE el 2028. Al voltant de la meitat ja no podrien fer-ho d’entrada, perquè no tenen cap distintiu ambiental, mentre que els Euro 4 amb etiqueta B (dièsel matriculats entre el gener del 2006 i el setembre del 2015) quedarien vetats el gener del 2026 i tots els altres amb etiqueta B, el gener del 2028. Per la seua part, l’ajuntament de Lleida va anunciar que aquest estiu aprovarà els límits de la ZBE i l’ordenança que la regularà. L’actual govern socialista ha avançat que l’extensió serà menor que la que va dissenyar l’anterior, que a més de tot el centre urbà incloïa bona part de Cappont, el sector de la Mariola més pròxim a Ronda i una petita àrea de Balàfia i Pardinyes. A l’espera de l’aprovació de la normativa de la Generalitat i de la municipal, cal partir de la base que la millora del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic han de comportar una reducció significativa de la contaminació que genera el trànsit. Ara bé, aquesta aposta ha d’anar acompanyada de mesures que evitin que hi hagi ciutadans de primera –els que poden pagar-se un cotxe que no contamina– i altres de segona, perquè la majoria de vehicles que quedaran vetats són els de les persones amb menys recursos. Per això cal que el transport públic sigui una alternativa real al privat i que sigui assequible per a tothom, que hi hagi aparcaments als accessos, que estiguin ben connectats amb bus amb el centre i flexibilitat en qüestions com per exemple desplaçaments a centres sanitaris.