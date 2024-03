Violència a l’entorn familiar

Creat: Actualitzat:

Quan s’aborda qualsevol tema judicial i més si és d’índole de l’àmbit personal i familiar, totes les precaucions són poques abans d’emetre judicis paral·lels. Dit això, en el cas de la detenció de l’alcalde de Puigverd, Josep Solsona, a banda de solidaritzar-nos amb la família de l’arrestat i de guardar tota la cautela a la qual la nostra professió i ètica ens obliguen per preservar la víctima, de moment sí que podem assegurar que els protocols per a aquests casos han funcionat i que els estaments i administracions que han intervingut han comunicat a qui corresponia el cas, fins a arribar a Fiscalia, que va activar els Mossos i després dels interrogatoris pertinents van detenir el presumpte autor d’un delicte de violència de gènere a l’entorn familiar. La reacció immediata del partit, Junts, pel qual va guanyar les eleccions per majoria absoluta el 2023, també ha estat impecable i a primera hora del matí d’ahir ja el donava de baixa cautelarment com a militant i demanava la seua immediata dimissió com a primer edil d’aquest municipi del Segrià. Ara, una vegada el jutge ha decidit la seua situació processal, correspon al presumpte abusador deixar el seu càrrec de forma fulminant i que els seus companys de govern i de la resta del consistori agafin les regnes de l’ajuntament fins que la justícia aclareixi els fets. Totes les agressions, sexuals, físiques o de qualsevol índole, són abominables, però quan es produeixen en l’entorn de la família l’estupor es multiplica i han de comptar amb la tolerància zero de la societat.Cruïlla Baix SegreEls assistents al Cruïlla Baix Segre van celebrar ahir que els concerts del festival sortissin de Barcelona per traslladar-se fins a aquesta zona del Segrià. “La capital és com un forat negre que tot ho absorbeix”, van assenyalar alguns dels assistents. El cert és que la cançó de Renaldo & Clara que diu “trobo a faltar que passin coses bones” va ser la millor obertura possible per al festival. El Cruïlla itinerant per diverses comarques de Catalunya és una gran iniciativa, com ho va ser en el seu dia convertir la floració dels arbres en un atractiu turístic i posar Aitona i la resta de municipis del Segrià i les Garrigues que es van sumar a aquesta promoció en el focus d’interès i projectar al món sencer la bellesa de l’entorn rural. Complementar aquest mar de flors amb aquests concerts de primer nivell evidencia que la política municipal serveix per a alguna cosa més que per asfaltar carrers i camins, infraestructures també molt necessàries, i que són molts els projectes, idees i decisions que les corporacions locals poden impulsar per millorar l’economia, benestar i projecció dels seus respectius pobles o ciutats. Enhorabona a tots els que ho han fet possible