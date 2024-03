El problema estructural de l’habitatge

Creat: Actualitzat:

Nou xoc entre la Generalitat i el ministeri d’Habitatge per l’índex que limitarà alguns contractes de lloguer. El Govern català esperava que el sistema de referència de preus d’arrendaments es publiqués avui dimecres, segons va anunciar fa uns dies el secretari d’Estat d’Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas. Tanmateix, fonts del ministeri que dirigeix Isabel Rodríguez van avançar ahir que la data prevista és “a partir del 15 de març”. És a dir, com a molt aviat divendres. Aquest retard ha portat l’executiu català a reclamar explicacions al central. L’entrada en vigor de l’índex de preus de referència està sent esperada des de fa mesos per la Generalitat, que té previst declarar una àrea tensionada que inclourà 140 municipis. És evident que aquest retard en els límits és un impediment per marcar com més aviat millor els barems dels arrendaments, però el problema de l’accés a l’habitatge va molt més enllà i és urgent que totes les administracions posin fil a l’agulla perquè, com explicàvem en el reportatge de diumenge passat, existeix un número cada vegada més alt de persones joves i amb feina a les quals els és impossible independitzar-se, famílies amb veritables problemes per arribar a final de mes pel pagament de les hipoteques i molts col·lectius vulnerables que no tenen una altra opció que compartir habitatge, amuntegar-se en microhabitacions, l’okupació il·legal o directament dormir al carrer.L’accés a la vivenda és una problemàtica estructural existent des de fa anys, que s’explica per diversos factors econòmics i socials latents en moltes localitats del país, i que confirmen la idea que el mercat de lloguer actual no cobreix totes les necessitats de la demanda. És per això que la propietat, en el mercat immobiliari espanyol, té un pes molt més elevat, però el preu actual del diner impossibilita també a molts ciutadans complir els requisits per obtenir crèdit. Una situació molt complicada però que ha d’abordar-se amb caràcter immediat, facilitant la construcció d’habitatge social a preus més assequibles i sense tornar a la bombolla del maó i l’especulació.Millora la situació hídricaLes últimes pluges han millorat la situació dels rius i pantans de Lleida, assegurant pràcticament la campanya de regs. De fet, la conca de l’Ebre porta mesos amb millors cabals que les internes de Catalunya, però aquest increment d’aigua no significa sota cap concepte que puguem donar per superada la sequera. És més, ara que no ens ofega la precarietat és quan s’han de dissenyar els plans per racionalitzar el consum, tant en proveïments com en camps, granges i indústries