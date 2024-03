La lentitud de la Justícia

Creat: Actualitzat:

“Res no s’assembla tant a la injustícia com la justícia tardana.” Aquesta frase atribuïda al cèlebre filòsof, polític i pensador Sèneca, malgrat que va ser dita fa molt temps continua sent de rabiosa actualitat i que un terrorista jihadista quedés lliure perquè el Suprem tardés un mes a comunicar la pròrroga de la seua presó preventiva a l’Audiència Nacional, cosa que va propiciar-ne la posada en llibertat i que poc després fos un dels terroristes que van cometre l’atemptat de l’11-M a Madrid, és una prova irrefutable de la lentitud judicial a l’Estat espanyol. Com no és acceptable que els anomenats judicis rapidíssims, que s’haurien de produir al cap de poques hores d’un arrest in fraganti, s’estiguin assenyalant per al 2025. Aquesta tardança impedeix aplicar a més la reforma del Codi Penal per empresonar els delinqüents multireincidents ja que perquè aquest ingrés entre reixes sigui possible es necessita haver acumulat un mínim de 3 condemnes. Així, ens trobem que a Lleida una desena de persones acumulen 247 detencions, la majoria per furts a l’Eix Comercial, però com que encara no han estat condemnats i no seran jutjats fins com a molt aviat el 2025, podran continuar delinquint. Una altra instrucció flagrant de mai acabar és la de l’anomenat cas Boreas, que es remunta al 2014 i que va tenir el moment àlgid el 2018 amb la detenció d’una vintena de persones, entre les quals el llavors president de la Diputació, Joan Reñé, i que a data d’avui encara està en curs, després de pròrrogues i més pròrrogues. Per no parlar de la indemnització que espera l’exsecretària de la Portella, a qui la Justícia va donar la raó el 2018 per acomiadament improcedent el 2012 i l’ajuntament del qual li deu gairebé mig milió d’euros i es nega, o demora, el pagament. Estem en plena crisi de les presons, arran de l’assassinat d’una cuinera en mans d’un intern que complia condemna per matar una altra dona, i és evident que solucionar aquest enfrontament entre funcionaris i Generalitat té prioritat absoluta, però la falta de mitjans de la justícia ordinària és sens dubte un gran problema que algú ha d’abordar.Federació de FutbolLa Guàrdia Civil, amb el suport de l’Europol, va escorcollar ahir la seu de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) a Las Rozas (Madrid) en una investigació relacionada amb suposats contractes irregulars en els últims cinc anys (2018-2023), i per corrupció en els negocis, administració deslleial i blanqueig de capitals. Fa anys que la Federació i els seus dirigents donen mostres de comportaments poc ètics i exemplaritzants i seria una bona notícia girar full i renovar, a més de persones, pràctiques alegals o directament il·legals