Crònica d’una inundació anunciada

Res com una catàstrofe natural per constatar la insignificança humana. Però la inundació d’ahir en el tram baix del Cinca, entre Fraga, Massalcoreig i la Granja d’Escarp, és molt lluny de poder classificar-se com una catàstrofe natural. Mentre les conques internes de Catalunya segueixen immerses en una alarmant sequera, la conca del Segre, gestionada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, va sobrada d’aigua, especialment arran de les abundants precipitacions a les capçaleres dels rius dels últims dies. El dimecres 27 la comunitat de regants del Sot del Cinca, al terme municipal de Massalcoreig encara que tots els propietaris són de la Granja d’Escarp, va alertar del risc d’inundació de 100 hectàrees de fruiters a l’erosionar-se un mur de contenció de dos metres d’alt que ja va cedir el 2014. Deu anys i les diferents administracions d’aquesta zona de frontera no han solucionat el problema. Els pagesos han assistit impotents durant quatre llargs dies a l’avinguda imparable del Cinca, que ha arribat als 500 m3/s, quan acostuma a estar per sota dels 20 m3/s. Ahir al matí el mur va cedir i l’aigua va començar a desviar-se cap a un lateral, ja que el centre del curs està ple de sediments. En poques hores, alerta a Fraga i a Massalcoreig i el desastre a la desembocadura amb el Segre, a la Granja d’Escarp. La CHE, responsable dels desembassaments, assegurava ahir que aquestes “maniobres preventives” s’havien fet tenint en compte la situació dels rius de Navarra i Aragó. De Catalunya, la part inundada, ni paraula en el comunicat inicial. Tenint en compte que l’Alcanadre, afluent del Cinca, baixava a 200 m3/s era més que previsible que el cabal es multipliqués, especialment a l’aiguabarreig. “Queda prohibida qualsevol mena d’incidència en festius” ironitzaven els afectats a la xarxa social X. “Quan ja no hi ha flors als arbres, tornem a ser territori”, afegien. “Les administracions que podrien haver fet alguna cosa estaven de vacances i només els ajuntaments i els alcaldes de la zona es preocupen per nosaltres.” Una situació d’abandó preocupant. Deu anys són molts anys de marge per haver resolt un problema que ara pot matar els fruiters més joves i minvar la collita. “Que ara vinguin a demanar-nos el vot.”L’or líquidVinaixa va tancar ahir la temporada de fires dedicades a l’oli i el balanç és més que positiu amb la venda de 60.000 litres d’oli en total en tots els certàmens. I això que el preu de la garrafa de 5 litres ha rondat els 50 €. Només a Vinaixa se n’han venut 8.000 litres. L’or líquid de Ponent s’ha convertit, a més, en reclam turístic.