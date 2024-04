Traslladar la presó de Lleida ha de ser prioritari

Creat: Actualitzat:

El nou Govern que surti de les urnes el proper 12 de maig, sigui quin sigui, haurà d’afrontar les reivindicacions dels funcionaris de justícia que es van mobilitzar massivament arran que un pres matés una cuinera a la presó de Mas d’Enric, a Tarragona. A Lleida, a més, haurà de resoldre la necessitat de traslladar el Centre Penitenciari de Ponent. La mateixa conselleria de Justícia ha reconegut en els últims anys que les instal·lacions són obsoletes, tal com denuncia des de fa temps el seu personal. Per si algú en tenia algun dubte, el que va passar dissabte passat a la tarda l’ha de dissipar completament. I és que un pres que estava en una cel·la d’aïllament va ser capaç d’obrir un gran forat en una de les parets. Tal com donem compte en la nostra edició d’avui, per a això va utilitzar els ganxos que subjecten el radiador, però el soroll que va fer va alertar els funcionaris i aquests van impedir que accedís a la cel·la veïna quan ja hi havia un esvoranc de considerables dimensions. Tots hem vist alguna pel·lícula en la qual un pres aconsegueix escapar a través d’un forat en un mur que ha obert de forma enginyosa. Ara bé, es tracta de trames ambientades en èpoques des de les quals, com a mínim, ha transcorregut més de mig segle. És més que evident que la presó de Lleida s’ha quedat antiquada i que cal construir-ne una de nova que haurà de ser en un altre lloc, perquè l’actual, que en els seus inicis es trobava als afores de la ciutat, ara està dins de la trama urbana. És el mateix que va passar amb la Model de Barcelona, i si en aquest cas hi va haver consens polític per traslladar els interns a altres presons i procedir a tancar-la, el mateix ha de succeir amb la de la capital del Segrià. Construir un centre penitenciari costa molts diners, però aquesta actuació ha de ser prioritària, perquè el Centre Penitenciari de Ponent no compleix les condicions mínimes per continuar en servei i també és necessari que estigui fora de la ciutat.Bildu creix i atrapa el PNBBildu va protagonitzar ahir un resultat històric a les eleccions al País Basc al guanyar 6 escons i empatar a 27 amb el PNB, que en va perdre 4, malgrat que aquest continua sent el partit més votat. Tot i que no culmina el sorpasso, la formació abertzale ratifica un progressiu ascens des que l’organització terrorista ETA, amb la qual compartia llaços, va deixar primer les armes i després es va dissoldre. El PSE-PSOE, que amb 12 diputats en guanya dos, serà l’àrbitre que decidirà el nou govern. El més lògic és que reediti el pacte amb el PNB, però el problema és que necessita el suport de les dos formacions al Congrés dels Diputats, així que tot està obert