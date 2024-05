IRBLleida, un coneixement d’excel·lència

Creat: Actualitzat:

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) es va crear l’any 2004 mitjançant convenis de col·laboració amb la Universitat de Lleida i el sistema sanitari de la Generalitat. A partir del 2013 va entrar a formar part del CERCA (centres d’investigació catalans), a més de ser un dels 35 centres d’investigació sanitaris reconeguts per l’Institut de Salut Carlos III. La missió de l’IRBLleida no és altra que generar el coneixement d’excel·lència capaç d’impactar positivament en la qualitat de vida de la població. Aquest és el resum oficial i formal que trobarà qualsevol lector en una senzilla recerca a internet. Però per a Lleida, aquesta comunitat científica significa molt més. Primer, perquè situa Ponent en el mapa de l’exploració del coneixement innovador en el camp sanitari, la qual cosa és molt important tant per a la ciutat i la demarcació com per als seus habitants, que poden col·laborar en els múltiples avenços del coneixement i, posteriorment, beneficiar-se’n. A més, el fet que aculli estudiants i investigadors de tot el món amplia la nostra projecció, tant social com mèdica. Un territori que vol deixar de ser la ventafocs de Catalunya i que aposta per situar-se en primera línia de tots els camps del coneixement i la competència ha de comptar també amb un àmbit científic equiparable al de la resta de Catalunya. I l’IRBLleida, sense cap mena de dubte, és un puntal de la saviesa sobre la salut. La captació de recursos per poder sufragar tots aquests avenços és vital per al centre i no fa gaire vam publicar al nostre diari que la quantitat aconseguida pel conjunt dels investigadors de la UdL supera els 8 milions d’euros. Els estudis de l’IRBLleida van des del Parkinson a l’envelliment, malalties i seqüeles pulmonars, càncer, covid, etc. Avui informem que disposa d’un biobanc en el qual guarda 340.000 mostres biològiques de 35.000 pacients dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, i alguns de Centres d’Atenció Primària (CAP), que posa a disposició de la comunitat científica per als seus projectes d’investigació per millorar diagnòstics i tractaments de múltiples patologies. En deu congeladors especials, emmagatzema a -80 graus mostres de teixits, sang, orina, excrements, líquid pleural i líquid cefalorraquidi de persones amb càncer de diferents tipus, malalties neurològiques (Alzheimer i ictus), respiratòries (apnea i covid), endocrines (diabetis i obesitat), inflamatòria intestinal (celiaquia), cardiovasculars i neoplàsies de pleura. El biobanc va ser autoritzat el 2013 pel departament de Salut i està inscrit en el Registre Nacional de Biobancs. Lleida pot estar orgullosa d’aquest institut que contribueix com el primer a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, aquí i arreu del món.