Atenció primària.. o secundària?

Doncs, d’acord amb el que s’ha vist en els últims dies, tot sembla indicar que l’atenció primària que han de rebre tots els ciutadans és secundària a segons quina zona, com el Baix Segre. La situació és la següent: l’Àrea Bàsica de Salut de Seròs, que dona servei a sis municipis i molt aviat als milers de temporers que arribaran per a la campanya de la fruita, té una plantilla de set metges, dels quals dos estan de permís per criança (i ben aviat seran tres) i un altre professional és a punt de jubilar-se. Així les coses, i tal com va dir l’alcalde de la Granja d’Escarp, Manel Solé, “en tenim només tres i mig”. I quina va ser la solució plantejada per Salut? Destinar a Aitona, un dels municipis afectats, un facultatiu amb antecedents policials per conduir ebri, a més de ser responsable d’altres incidents. Les autoritats d’aquestes poblacions van rebutjar taxativament aquesta mesura, i la següent opció plantejada per la Generalitat ha estat “guanyar” un metge però que oferirà els seus serveis només fins dimecres. Si no fos un assumpte gaire seriós, com ho és tot el que té relació amb la salut i el benestar dels ciutadans que, per descomptat, paguen religiosament els seus impostos, semblaria un acudit, però la situació no té en absolut res de graciós. És necessari donar una resposta definitiva a una situació que, segons lamenten els alcaldes, es repeteix any rere any i que només es resol temporalment amb “pedaços”. I és necessari que s’adopti tan aviat com sigui possible perquè, com hem dit, la població de la zona augmentarà considerablement les properes setmanes amb el col·lectiu de temporers.I si l’atenció primària al Baix Segre és complicada, també és preocupant la falta de llevadores a les comarques de Lleida, manca de la qual informàvem ahir. Segons aquest col·lectiu de professionals de la sanitat, que divendres va celebrar el Dia Internacional de la Llevadora, a tota la província treballen menys de 80 especialistes, xifra que hauria d’arribar fins a les 120 si es volen respectar els estàndards europeus que estableixen la necessitat que hi hagi 9,1 llevadores per cada 10.000 dones en edat reproductiva. Si la situació actual és poc encoratjadora, encara s’agreujarà més en un futur pròxim, amb les jubilacions previstes que no es cobriran amb noves professionals. Així les coses, un dels pilars de l’estat de benestar, el dret a la salut de tota la ciutadania, mostra massa clarobscurs. El nou Govern de la Generalitat que surti de les urnes diumenge vinent ha de tenir entre les seues prioritats més urgents assegurar que els serveis de salut arribin a tots els racons, per petits que siguin. És del tot vital consolidar la població en l’àmbit rural i, per descomptat, ha de disposar de tots els serveis, encara que sigui a escala, com si d’una gran ciutat es tractés.