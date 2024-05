Irresponsabilitat al volant

Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit va tramitar l’any passat ni més ni menys que 2.690 expedients sancionadors a les carreteres de Lleida per conduir després de consumir begudes alcohòliques o substàncies estupefaents. Malgrat les diferents campanyes de conscienciació que totes les administracions emprenen periòdicament per evitar aquest tipus de conductes delictives, les xifres no deixen d’augmentar. De fet, si es comparen les sancions tramitades l’any passat per aquest motiu amb les del 2022, hi ha un més que considerable increment de l’onze per cent. Aquestes fredes xifres són per si mateixes escandaloses i preocupants, però quan les conseqüències d’aquestes actuacions incíviques són irreversibles, la sensació que queda és de tristesa, incredulitat i ràbia. Un d’aquests casos el vam viure a Lleida dissabte a la tarda. Una veïna d’Alcarràs de 39 anys, metge de professió, va morir en un brutal xoc amb un altre vehicle, el conductor del qual, segons fonts solvents, anava al volant sota els efectes de l’alcohol. En el sinistre també van resultar ferits de diferent consideració dos fills de la víctima, de tan sols 3 i 6 anys, que van ser traslladats al Vall Hebron, on romanien ingressats ahir. Així mateix, els dos ocupants de l’altre turisme també van ser hospitalitzats a l’Arnau. Les campanyes preventives i les sancions són necessàries, però cada persona que es posi al volant ha de ser conscient de la responsabilitat que això suposa, tant per a ella mateixa com per als altres i, si no es troba en plenes facultats, la seua actuació pot acabar amb una tragèdia irreversible com la de dissabte.Més agressions a funcionarisUn funcionari lleidatà que treballa a la presó barcelonina de Lledoners va resultar ferit de consideració al ser agredit per un intern divendres passat quan intentava mediar en una baralla. Va acabar amb el nas trencat i un tall sota d’un ull, que va requerir punts de sutura. L’endemà, un altre reclús va protagonitzar un incident similar al Centre Penitenciari Ponent i un altre funcionari, a causa de l’atac, va haver de ser atès en una mútua sanitària. Dos casos més de la llarga llista d’agressions que pateixen aquests treballadors i que va arribar al seu punt més esgarrifós el 13 de març amb l’assassinat d’una cuinera apunyalada per un pres a Mas d’Enric. Després d’aquesta tragèdia, sindicats i administració van firmar un acord per millorar tant les condicions de seguretat, així com les salarials, dels funcionaris que treballen en un dels àmbits més complicats del sector públic. És necessari que aquestes mesures es posin en pràctica sense dilació per evitar que es repeteixin episodis com els citats anteriorment