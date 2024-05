Europa té un problema molt seriós

Creat: Actualitzat:

Javier Milei participarà en la Convenció Europa Viva 24 que tindrà lloc demà i diumenge a Madrid organitzada per la ultradreta de Vox, a dos setmanes de les eleccions europees. L’esdeveniment serà utilitzat pels liderats per Santiago Abascal com un acte de campanya des del qual es llençaran fortes crítiques a la Unió Europea. Val a destacar que els comicis del 9 de juny tenen com a component el possible creixement dels extremismes eurocrítics que proposen la ruptura del bloc europeu o plantegen canvis profunds en la dinàmica en la qual es desenvolupa l’agenda de Brussel·les. Per això, la presència de Milei queda embolcallada en aquesta estratègia i podria complicar la relació del Govern argentí amb Europa. De fet, en les últimes hores es va confirmar que dos presidents pròxims a l’ultra Milei s’han esborrat de la cimera. Es tracta de la italiana Giorgia Meloni i l’hongarès Viktor Orbán, que podrien enviar un vídeo formal. Meloni hauria decidit desenganxar-se d’aquesta narrativa per considerar-la negativa per a la convivència de la seua coalició política de govern, que també està integrada per forces proeuropees. A més, en els últims mesos, la premier italiana ha estat coquetejant amb pactar amb l’actual presidenta del Consell Europeu, Ursula von der Leyen, perquè l’alemanya segueixi en el càrrec després del 9 de juny. Com sigui, Milei serà, doncs, l’únic president en exercici a estar en cos present a la foto de la ultradreta. Els que sí que hi seran són la diputada de l’Assemblea Nacional de França i candidata a la presidència de la República, Marine Le Pen, el president del partit ultra Chega! i diputat portuguès, André Ventura, i el diputat xilè i líder del Partit Republicà José Antonio Kast. També hi assistiran el president de l’American Conservative Union, Matt Schlapp, i el vicepresident de The Heritage Foundation, Roger Severino. Davant d’aquesta realitat d’ascens de la ultradreta no podem mirar cap a un altre costat, perquè quan vulguem reaccionar ja podria ser massa tard. Europa, bressol de la democràcia, ha de fer una profunda reflexió de per què aquests partits que qüestionen els avenços en les llibertats i la democràcia aconseguits a poc a poc a l’últim segle i mig estan obtenint suport popular i amenacen els fonaments més sagrats del Vell Continent. Durant l’explosió del feixisme i el nazisme a la Segona Guerra Mundial, els EUA van fer front comú amb Europa per acabar amb l’amenaça de Hitler i Mussolini, però ara Donald Trump, que pot tornar aviat a la Casa Blanca, està més a prop dels postulats ultraconservadors i autoritaris, que inclouen xenofòbia, homofòbia, masclisme i moviments reaccionaris i teocràtics, que dels drets humans més elementals. Per tant, la UE, debilitada i sense líders forts, està sola per fer front a aquesta onada reaccionària.