La falta de metges de tots els estius

Els centres d’atenció primària (CAP) de Lleida i resta de Catalunya s’aprimaran aquest estiu perquè no es contractaran metges substituts per les vacances dels facultatius entre els mesos de juny i de setembre, que els professionals de la salut consideren que complicarà encara més el dia a dia a causa de l’absència de personal. Hi haurà el mateix treball (en municipis turístics o amb temporers, més) a repartir entre menys. D’altra banda, aquestes retallades afectaran des del personal d’administració fins als auxiliars, metges i infermeres. És a dir, tota l’estructura dels CAP. L’Institut Català de la Salut diu haver-se vist forçat a realitzar aquesta mesura a causa de la falta de pressupostos de la Generalitat per a aquest any, ja que estaven previstos 320 milions d’euros per millorar les condicions de 52.500 treballadors. Les fonts sindicals no comparteixen aquesta opinió i veuen falta de planificació i “negligència”, ja que falten metges i infermeres tots els estius. Tanmateix, en aquesta ocasió la novetat és que aquesta falta de substitucions no afectaria tan sols el personal sanitari, sinó també la resta de l’estructura dels CAP. La situació serà molt similar, o pitjor, als consultoris mèdics dels municipis i en alguns, com els del Pallars Sobirà, ja anuncien que només atendran urgències perquè es veuen obligats a tancar les agendes fins al mes de setembre, al no cobrir-se les vacances dels metges de cada localitat. Així, ens trobem que, d’una banda, s’intenta incentivar la medicina de família com la més pròxima i eficient per al dia a dia de la salut comunitària de la ciutadania, però aquesta evidència, que a més evita engrossir les cues d’Urgències hospitalàries, no es correspon amb una dotació pressupostària que converteixi en realitat aquesta aposta. Esperem que aviat Catalunya tingui un govern i es prioritzi la salut pública, perquè, igual que l’educació, és un pilar de la societat del benestar a què no podem renunciar sota cap concepte.NetanyahuLes autoritats israelianes van insistir ahir que no acceptaran un alto el foc permanent a Gaza fins que no es compleixin els objectius de la guerra, que passen per eliminar completament “les capacitats militars i de govern de Hamas”, segons un missatge de Benjamin Netanyahu. Aquesta és la resposta a la proposta del president nord-americà, Joe Biden, anunciant un pla de treva. Si l’actual mandatari israelià no atén, doncs, cap de les resolucions internacionals perquè acabi amb la matança de civils, no n’hi ha una altra que derrocar-lo i que deixi d’avergonyir els jueus amb aquesta massacre, que és una vergonya per a la humanitat