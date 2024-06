Rebaixa del tipus d’interès

Creat: Actualitzat:

El Banc Central Europeu (BCE) ha rebaixat els tres tipus d’interès clau en 25 punts bàsics, complint amb el guió que havia anat revelant els últims mesos. Aquesta és la primera rebaixa del tipus principal des del 2016 (vuit anys) i la primera rebaixa de la taxa de dipòsit des del 2019 (cinc anys). D’aquesta manera, el tipus d’interès de la taxa de dipòsit (on els bancs aparquen la seua liquiditat) es redueix fins al 3,75%, mentre que el tipus principal de refinançament (el tipus que es cobra als bancs en les subhastes setmanals) cau al 4,25% i el tipus sobre la facilitat marginal de crèdit (la finestreta d’emergència) queda en el 4,5%, segons el comunicat donat a conèixer dijous. A més, el BCE ha elevat la previsió de creixement en tres dècimes, fins al 0,9%, per al 2024, i la inflació en dos dècimes, fins al 2,5% per a aquest any. El Banc Central Europeu va decidir realitzar aquest moviment després que la inflació s’hagi moderat amb intensitat els últims mesos. No obstant, aquest és un pas amb peus de plom, ja que la batalla contra la inflació encara no ha acabat. Sense anar més lluny, l’última dada d’inflació a la zona euro va donar un petit ensurt a l’alça a l’incrementar-se fins al 2,6% interanual al maig. Christine Lagarde, presidenta del Banc Central, va resumir la decisió en el fet que la rebaixa ha arribat quan l’economia ha començat a despertar-se de la letargia. Com afectarà aquest descens les hipoteques, consum i estalvi cal veure-ho, però els experts asseguren que aquesta baixada tindrà un impacte limitat, atès que és de tot just 25 punts bàsics, i estava descomptada en l’euríbor a 12 mesos. S’espera una lleugera reducció dels interessos del nou finançament, ja sigui per al consum o la compra d’habitatge, i un descens de la rendibilitat que ofereixen els productes financers, com els dipòsits i els comptes. Ara bé, les rebaixes de les quotes de les hipoteques variables i l’abaratiment dels nous préstecs es podrien fer més patents en els propers mesos, si la inflació manté la tendència a la baixa. Sigui com sigui el que està clar és que és una bona notícia per a la reactivació de molts sectors econòmics clau per a la productivitat empresarial i la seua repercussió en els sous, el consum i el progrés.Federació de futbolFa temps que la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) està sumida en un caos judicial i reputacional del qual teníem moltes sospites i proves però que l’últim any s’ha evidenciat d’una forma tan clara i notòria que ha obligat a dimitir molts dels seus dirigents i que ha de conduir, sí o sí, a una renovació total d’una estructura més pròpia del caciquisme que del futbol modern