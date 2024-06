L’amnistia ja està en vigor

Creat: Actualitzat:

La llei d’amnistia va entrar ahir en vigor al ser publicada al BOE, amb la qual cosa s’obre un termini de dos mesos perquè els jutges l’apliquin de forma efectiva. El seu redactat deixa molt clar qui pot beneficiar-se’n. Així, l’article 1 indica que queden amnistiats els “actes determinants de responsabilitat penal, administrativa o comptable, executats en el marc de les consultes, celebrades a Catalunya el 9 de novembre del 2014 i l’1 d’octubre del 2017, de la seua preparació o de les seues conseqüències, sempre que haguessin estat realitzats entre els dies 1 de novembre del 2011 i 13 de novembre del 2023, així com les següents accions executades entre aquestes dates en el context del denominat procés independentista català, encara que no es trobin relacionades amb les referides consultes o hagin estat realitzades posteriorment a la respectiva celebració”. Una vegada enumerats tots els supòsits concrets inclosos en aquest marc, l’article 2 detalla els exclosos, que són els que comporten mort de persones, tortures, racisme, l’ús efectiu de la força o les accions tipificades com a terrorisme en la Directiva 2017/541 del Parlament Europeu, i cap de les incloses –partint d’una anàlisi basada en el sentit comú– és homologable al que va passar a Catalunya. Els magistrats que porten o han portat causes relacionades amb el procés, com els del Suprem, poden estar d’acord o no amb la llei i, en el cas que considerin que vulnera l’ordre legal bàsic espanyol o el de la Unió Europea, tenen la possibilitat d’elevar una qüestió d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional o una de prejudicial al Tribunal de Justícia de la UE, perquè siguin aquests organismes els que dictaminin sobre la norma. Però el que no haurien de fer en cap cas és optar per una interpretació esbiaixada per intentar sabotejar o frenar l’aplicació de la llei. La separació de poders és una de les bases d’un estat democràtic i els jutges farien bé de no envair el terreny del legislatiu si no volen soscavar-ne els fonaments.La força del Força LleidaEl Força Lleida va celebrar ahir amb una massiva rua l’ascens a l’ACB, amb dos recepcions a la Diputació i la Paeria, que ja s’han compromès a augmentar la seua aportació econòmica de cara a la nova temporada. Estar a la màxima categoria del bàsquet comportarà triplicar el pressupost del club, un increment que no es pot basar en la contribució de les institucions, ja que l’esport d’elit no ha de ser prioritari per als diners públics. Així que la fortalesa del Força Lleida dependrà en gran part de la col·laboració que rebi en primer lloc de les empreses i, en segon, de l’afició